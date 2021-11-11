Greenpeace подает в суд на Volkswagen с требованием прекратить производство авто с ДВС

Организация Greenpeace Germany подала в суд на концерн Volkswagen. Главное требование – полностью прекратить производство машин с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Общественники также требуют от немецкого автопроизводителя сократить к 2030 году выбросы углерода как минимум на 65 процентов по сравнению с уровнями 2018 года. Этот иск основан на двух прошлогодних делах, включая майское постановление Германии о том, что страна не может защитить будущие поколения от последствий изменения климата. В том же месяце было принято решение Нидерландов, предписывающее Shell сократить выбросы, что стало первым случаем, когда частная компания была привлечена к ответственности за свои выбросы подобным образом.

"Volkswagen выступает за защиту климата, но он не может решить эту проблему в одиночку", - заявил представитель Volkswagen. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe подала аналогичный иск против BMW и Daimler в сентябре после того, как автопроизводители отклонили требования экологов прекратить производство автомобилей с ДВС к 2030 году.

Напомним, что BMW научит коров заряжать электромобили. Автопроизводитель совместно с California Bioenergy (CalBio) будет добывать электроэнергию.

Ранее стало известно, что в Европе водители уверены, что современные машины перегружены ненужными функциями. Новый опрос показывает, что треть водителей в Великобритании не используют 75% функций, установленных в их автомобилях.