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У бюджетного электрокара Tesla Model 3 появился роскошный конкурент из Китая

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Понедельник 20 декабря 2021 12:46
У бюджетного электрокара Tesla Model 3 появился роскошный конкурент из Китая Электромобиль Nio ET5 (Фото: nio.con)
Автор: Александр Мороз

Электромобиль Nio ET5 с запасом хода 1000 км составит конкуренцию Tesla Model 3. Он превосходит американскую модель почти по всем параметрам.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nio.

Молодой китайский производитель электрокаров Nio представил седан ET5. Коэффициент аэродинамического сопротивления новинки составляет всего 0,24. Внутри новинки практически нет физических органов управления. Зато есть цифровая приборная панель на 10,5 дюйма и виртуальный кокпит с технологией дополненной реальности и тачскрином диагональю 12,8 дюйма.

У бюджетного электрокара Tesla Model 3 появился роскошный конкурент из Китая

В перечень оснащения входят спортивные сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, подсветка интерьера на 256 цветов, аудиосистема объемного звучания Dolby Atmos 7.1.4 и даже автопилот Aquila собственной разработки, получающий данные от 33 различных датчиков.

У бюджетного электрокара Tesla Model 3 появился роскошный конкурент из Китая

Электромобиль получил два электромотора (по одному на каждой оси) и три варианта тяговой батареи – на 75, 100 и 150 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке по китайскому циклу CLTC составляет 550, 700 и 1000 километров соответственно.

У бюджетного электрокара Tesla Model 3 появился роскошный конкурент из Китая

Силовая установка суммарно развивает 480 л.с. и 700 Нм крутящего момента. До первой "сотни" автомобиль ускоряется за 4,3 секунды.

У бюджетного электрокара Tesla Model 3 появился роскошный конкурент из Китая

Старт продаж Nio ET5 запланирован на сентябрь 2022 года. Версия Standard Range оценивается в 51 тысячу долларов, за Long Range просят 61 тысячу. Это дороже Tesla Model 3, которая стоит в Поднебесной от 40 до 53 тысяч долларов. Но если не покупать батарею, а брать ее в аренду (опция BaaS – Battery-as-a-Service), то цена электрокара упадет до тех же 40 тысяч долларов.

У бюджетного электрокара Tesla Model 3 появился роскошный конкурент из Китая

Уже известно, что помимо Китая, модель будут продавать в Норвегии, Германии, Нидерландах, Швеции и Дании.

Напомним, что один из экземпляров Tesla Model S 2015 года выпуска всю свою жизнь проработал в такси Uber в США. И за 6 лет почти беспроблемно накатал без малого 700 тысяч километров.

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