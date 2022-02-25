Формула-1 осуждает войну в Украине: Гран-При России официально отменен

Организаторы чемпионата Формула-1 выпустила официальное заявление, в котором объявили об отмене российского этапа чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Formula1.

"Чемпионат мира Формулы-1 посещает страны по всему миру с позитивным настроем на объединение людей и наций, – говорится в официальном заявлении. – Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешнего кризиса".

В четверг вечером Формула-1, FIA и команды обсудили этот вопрос и пришли к общему решению, что проведение Гран-При России в нынешних условиях невозможно.

Ранее об отказе участвовать в Гран-При России, который должен был состояться с 23 по 25 сентября, заявили сразу несколько пилотов: действующий чемпион Макс Ферстаппен, двукратный чемпион Фернандо Алонсо и четырехкратный чемпион Себастьян Феттель.

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