На пути к мировому господству: представлен электрический купе-кроссовер Volkswagen ID.5

Volkswagen представил купеобразный электрический кроссовер ID.5. Причем сразу в двух исполнениях: стандартном и "заряженном".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Volkswagen.

Концерн VW неоднократно заявлял, что стремится стать мировым лидером по выпуску электромобилей. Для достижения этой цели компания планомерно расширяет линейку батарейных машин. Очередная новинка – кроссовер ID.5.

Volkswagen ID.5 базируется на платформе MEB, его габариты составляют 4599x1852x1613 мм при длине колесной базы 2766 миллиметров. Технически новый купе-кроссовер является вариацией паркетника ID.4 – различия в основном в форме кузова.

В салоне новинки практически отсутствуют физические кнопки – большинством функций можно управлять с 12–дюймового экрана мультимедийной системы. Вся необходимая техническая информация отображается на цифровой приборной панели.

Силовые установки аналогичны кроссоверу ID.4: предложено два заднеприводных варианта с электромоторами на 174 и 204 лошадиные силы. Разгон до первой "сотни" составляет 10,4 и 8,4 секунды соответственно.

Заряженный ID.5 GTX оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью в 299 л.с., ускоряющими электрокроссовер до 100 км/ч за 6,3 секунды.

А вот батарея во всех трех силовых установках одна – емкостью в 77 кВт∙ч. У стандартных версий она обеспечивает до 520 км запаса хода по циклу WLTP. В случае с GTX автономный пробег будет меньше – около 480 километров.

В продажу на европейских рынках Volkswagen ID.5 поступит в следующем году. Тогда же станут известны и цены. За технически идентичный ID.4 в Старом Свете просят от 37,4 до 44,9 тысяч евро.

Напомним, что электромобиль Volkswagen ID.4 преодолел 56 тысяч км и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Его достижение – самое длинное путешествие в электромобиле в отдельной взятой стране.