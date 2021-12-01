Два кроссовера под елочку: китайский бренд Geely возвращается в Украину с двумя моделями

Китайская марка Geely возвращается на украинский рынок после длительного отсутствия. На первых порах покупателям предложат две модели и обе - кроссоверы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на корпорацию "Укравто".

В 2022 году китайский бренд Geely официально возвращается на украинский рынок. Статус официального дистрибьютора марки получила корпорация "Укравто", в чьем продуктовом портфеле есть такие бренды как Kia, Mercedes, Chery, Maserati, Lada и другие. При продвижении Geely в Украине будет сделана ставка на кроссоверы.

В комментарии РБК-Украина Авто в пресс-службе "Укравто" сообщили, что на начальном этапе продаж украинскому потребителю будут предложены две модели. Первенцем станет среднеразмерный кроссовер Geely Atlas Pro, а затем в линейку добавится компактный паркетник Geely Coolray.

Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro - это кроссовер длиной 4,5 м и с колесной базой 2,67 м. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, развивающим 177 л.с. и 300 Нм. Также реализована технология "мягкий гибрид" с 48-вольтовым стартер-генератором. Привод - полный, трансмиссия - семиступенчатый преселективный "робот".

Geely Coolray

Geely Coolray - первая модель, разработанная инженерами Geely с помощью Volvo на модульной платформе BMA. Автомобиль имеет только передний привод и комплектуется трехцилиндровым бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Также РБК-Украина Авто в "Укравто" сообщили, что речь идет о полноценном импорте Geely из Китая без развертывания крупноузловой сборки на ЗАЗе, который также входит в структуру "Укравто".

Все подробности цена на новые модели Geely в Украине будут озвучены в начале 2022 года.

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