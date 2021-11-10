Дизайн Pininfarina и водородный двигатель: представлен необычный гоночный грузовик для Дакара

Французская компания Gaussin представила автомобиль H2 Racing Truck, который она называет "самым мощным гоночным грузовиком на водороде с электрическим приводом из когда-либо построенных".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Gaussin.

В 2022 году знаменитый ралли-рейд Дакар 2022 года пройдет в Саудовской Аравии. Компания заявляет, что данные, собранные во время пробега будут использованы для улучшения дорожных грузовых автомобилей, запуск которых запланирован на 2022 год.

"Новые технологии, основанные на возобновляемых источниках энергии, должны помочь ускорить переход к зеленой энергетике", - отметил глава Gaussin Кристоф Гауссен.

Грузовик H2 Racing Truck, в основе которого лежит сверхлегкая модульная платформа электромобиля собственной разработки, приводится в движение двумя электромоторами (по одному на каждой оси), каждый из которых развивает 408 л.с.

Силовая установка питающиеся от батареи емкостью 82 кВт∙ч и 380-киловаттного электрохимического генератора. Машина может взять на борт 80 килограммов водорода и в раллийном режиме способна проехать до 250 километров. Заправка с помощью специальной станции займет около 20 минут.

Машины, предназначенные для коммерческой эксплуатации предлагаться в двух комплектациях. Дальнобойная версия способна проехать на одной заправке до 800 километров. Модель с меньшим радиусом действия питается только от батарей, преодолевает без подзарядки 400 км и оснащена аккумулятором, который можно заменить всего за три минуты.

Интересно, что дизайн всей будущей линейки — от седельного тягача до беспилотника без кабины — разработало знаменитое ателье Pininfarina. Рыночный дебют серийных моделей запланирован на следующий год, ну а пока Gaussin хочет обкатать технологию в экстремальных условиях Дакара.

Напомним, что Volvo тестирует электрические грузовики в экстремальных условиях. Грузовики Volvo проезжают ежедневно до 280 км и перевозят до 14 тонн железорудного концентрата с рудника компании в Каунисваара, в 100 км к северу от Полярного круга, в гавань Нарвик в Норвегии.