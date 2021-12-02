Детский квадроцикл по цене топового iPhone: Tesla выпустила игрушку Cyberquad for Kids

Компания Tesla представила свой новый продукт: детский квадроцикл Cyberquad for Kids. Цена новинки сравнима со стоимостью топовой версии iPhone.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Tesla Shop.

Детский квадроцикл Tesla Cyberquad for Kids выполнен в стилистике нашумевшего пикапа Cybertruck. Вот как компания описывает новинку: "вдохновленный нашим культовым Cybertruck, квадроцикл имеет стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом".

Цена квадроцикла - 1900 долларов, что сравнимо с топовой версией смартфона iPhone. Как для детской игрушки - немало, как для продукта "made by Tesla" - вполне приемлемо.

При габаритах 1193 х 660 х 685 мм квадроцикл весит 55 кг. Максимальная скорость ограничена принудительно, можно выбрать одно из двух значений - 8 или 16 км/ч. При движении задним ходом скорость не будет превышать 8 км/ч.

Cyberquad for Kids укоплектован батареей, которая обеспечивает запас хода до 24 км. Полная зарядка - за 5 часов. Первые поставки ожидаются в конце декабря 2021 года или в начале января 2022 года.

Напомним, что ранее Tesla выпустила ограниченную партию свистков из нержавеющей стали, выполненнных в форме пикапа Cybertruck. При цене 50 долларов за штуку аксессуар размели за считанные часы.