Под цвет стен дома: Ким Кардашьян показала свои новые роскошные автомобили

Знаменитая 41-летняя американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян похвасталась своим поместьем и любимыми автомобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Youtube-канал Vogue.

Видео с Ким Кардашьян опубликовано в рамках проекта Vogue "Объекты любви", где знаменитости рассказывают о своем быте и принадлежащих им вещах.

После экскурсии по своему особняку в Калабасасе (Калифорния, США), светская львица показывает дорогие ее сердцу машины: Maybach от Platinum Motorsports, Rolls-Royce Ghost и Lamborghini Urus работы ателье Mansory.

"Я всегда была автомобилисткой, люблю автомобили, и мне хотелось бы, чтобы они гармонировали с окружающей обстановкой. Так что все машины у меня теперь глянцево-серые вместо матово-серебристого цвета, который я любила раньше. И вот три моих любимца", — рассказывает Ким.

Странная затея – маскировать эксклюзивные авто под унылые серые стены похожего на монастырь особняка. Особенно учитывая стоимость этих машин. Но сердцу миллиардерши не прикажешь.

Впрочем, подробно рассказать о своих автомобилях Ким не успевает - ей нужно бежать в офис и зарабатывать на жизнь.

Уроженка Калифорнии Ким Кардашьян, фотомодель и участница многочисленных реалити-шоу, с 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. Но в прошлом году звездная пара подала на развод.

Напомним, что глава IT-компании Traffic Devils Александр Слобоженко купил себе новый суперкар. Речь идет о сверхдорогом Ferrari SF90 Stradale, за который айтишник заплатил более 900 тысяч долларов.