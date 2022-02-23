UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под цвет стен дома: Ким Кардашьян показала свои новые роскошные автомобили

Автор: Александр Мороз

Знаменитая 41-летняя американская звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян похвасталась своим поместьем и любимыми автомобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Youtube-канал Vogue.

Видео с Ким Кардашьян опубликовано в рамках проекта Vogue "Объекты любви", где знаменитости рассказывают о своем быте и принадлежащих им вещах.

После экскурсии по своему особняку в Калабасасе (Калифорния, США), светская львица показывает дорогие ее сердцу машины: Maybach от Platinum Motorsports, Rolls-Royce Ghost и Lamborghini Urus работы ателье Mansory.

"Я всегда была автомобилисткой, люблю автомобили, и мне хотелось бы, чтобы они гармонировали с окружающей обстановкой. Так что все машины у меня теперь глянцево-серые вместо матово-серебристого цвета, который я любила раньше. И вот три моих любимца", — рассказывает Ким.

Странная затея – маскировать эксклюзивные авто под унылые серые стены похожего на монастырь особняка. Особенно учитывая стоимость этих машин. Но сердцу миллиардерши не прикажешь.

Впрочем, подробно рассказать о своих автомобилях Ким не успевает - ей нужно бежать в офис и зарабатывать на жизнь.

Уроженка Калифорнии Ким Кардашьян, фотомодель и участница многочисленных реалити-шоу, с 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. Но в прошлом году звездная пара подала на развод.

Напомним, что глава IT-компании Traffic Devils Александр Слобоженко купил себе новый суперкар. Речь идет о сверхдорогом Ferrari SF90 Stradale, за который айтишник заплатил более 900 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News