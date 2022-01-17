Безумный Макс родил двойню: удивительный симбиоз Honda Accord и Chevrolet Suburban

Автолюбитель из американского штата Айдахо скрестил седан Honda Accord и полноразмерный внедорожник Chevrolet Suburban. Создав машину, будто сошедшую с экрана постапокалиптического фильма.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на СarScoops.

Вне всякого сомнения, "Безумный Макс" – это очень крутая кинематографическая франшиза и некоторые люди так ей увлекаются, что начинают сами создавать машины-монстры. Как, например, житель американского штата Айдахо с псевдонимом "Утренний Ворон" (Morning Raven).

Создание "машины из пустошей" он начал с того, что модифицировал в апокалиптическом стиле свой седан Honda Accord шестого поколения – оторвал бамперы, оборудовал крышу специальным багажником и водрузил на ржавый капот череп оленя.

Затем Ворон прикупил внедорожник Chevrolet Suburban восьмого поколения, срезал ему крышу и приварил к нему с наклоном кузов своего Аккорда. Добавил туда же несколько бензобаков, аптечки, таблички и просто ржавые куски металла.

Удивительно, но автомобиль-монстр, получивший имя "Энсли, Адский Билли Хонда", до сих пор имеет номерные знаки штата Айдахо и свободно ездит дорогами общего пользования. И владелец использует его для повседневных поездок, всякий раз привлекая к себе массу внимания.

Напомним, что британский дилер Bristol Street Motors изучил более 700 автомобилей, снявшихся в 50 лучших фильмов ужастиков по версии журнала Empire. Чаще всего главные герои эксплуатировали американский пикап Ford F-150.