Бешеная Toyota с эмблемой BMW: монстр из "Безумного Макса" появился в Калифорнии

На одной из парковок в Калифорнии был замечен необычный автомобиль, созданный на базе городского хэтчбека Toyota Yaris. Но почему-то с эмблемой BMW на капоте и с монструозным обвесом, вызывающим ассоциации с машинами из апокалиптического фильма "Безумный Макс".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reddit.

Toyota Yaris - скромная компактная машинка, не претендующая на лавры короля городских дорог. Ну, за исключением мощного GR Yaris… Тем более удивляет этот настоящий автомонстр, как будто сошедший с экрана фильма о "Безумном Максе".

Передняя часть модифицированного Яриса оснащена причудливым дополнительным бампером с хромированной решеткой, выступающим почти на полметра из стандартного кузова Toyota. На лобовом стекле с единственным центральным дворником, черной лентой выклеены по периметру две "амбразуры". Капот же почему-то украшает эмблема BMW.

Подобным образом, с расширением бампера, оформлена и задняя часть. Вызывают удивление и колеса, каждое из которых как будто обуто сразу в две шины.

Своеобразная фантазия у владельца этого авто из Калифорнии. Это одна из самых странных машин, попадавшихся нам на глаза. Если он попытался скопировать "Гигалошадь" из Безумного Макса (на фото ниже), то у него получился всего лишь "жеребенок".

Напомним, что один из дилеров Toyota в Объединенных Арабских Эмиратах показал необычный внедорожник Toyota Land Cruiser 300. Он сделан в натуральную величину из 500 000 деталей детского конструктора Lego.