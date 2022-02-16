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Бензин різко подорожчає: оприлюднена Нова максимальна ціна

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Середа 16 лютого 2022 12:56
Бензин різко подорожчає: оприлюднена Нова максимальна ціна Фото: вартість бензину і дизпалива різко зросте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Добровольский

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 15 лютого 2022 року надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 0,91 гривень з 30,84 гривень до 31,75 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 0,77 гривень з 28,30 гривень до 29,07 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з травня 2021 року регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження. Після поточного підвищення багато мереж вже в перший день підняли ціни до максимально дозволеної позначки.

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