Автомобилисты против домохозяек: что экологичнее - ДВС или газовые плиты

Новое исследование американских ученых показало, что газовые плиты приносят больший вред экологии и здоровью людей, чем автомобили. Причем, даже тогда, когда они выключены.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Associated Press.

Группа калифорнийских ученых провела исследование вреда, наносимого окружающей среде обычными газовыми плитами. И оказалось, что даже когда они не работают, микроутечки газа все равно есть. Из-за этого только в США ежегодно выбрасывается в воздух 2,6 миллиона тонн метана - в эквиваленте углекислого газа.

Это соответствует ежегодному количеству парниковых газов, выбрасываемых 500 тыс. автомобилей. Метан также является парниковым газом, который в десятки раз вреднее для экологии, чем углекислый газ. Это количество метана превышает даже ущерб от 6,8 млн тонн углекислого газа, который бытовые плиты выбрасывают в воздух непосредственно при сжигании газа.

Исследователи изучили 53 кухни в Калифорнии, измерив выбросы во время работы газовых плит и во время их простоя. Примечательно, но три четверти выбросов метана произошло, когда конфорки были выключены.

Пикантность ситуации состоит в том, что у Агентства по охране окружающей среды США в стандартах качества воздуха в помещениях содержание этого газа никак не регламентируется.

По мнению ученых, это переворачивает общепринятые представления об уменьшении углеродного следа от деятельности человека, согласно которым газ чище, чем уголь и нефть.

Во многих городах США, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Окленд, Сан-Хосе, уже сейчас действуют запреты на использование газовых плит в новом строительстве.

С точки зрения вредных выбросов, приготовление пищи на газе лучше, чем использование электрической плиты, работающей на энергии, получаемой из ископаемого топлива. Но хуже, чем использование электрической плиты, работающей от солнечной энергии.

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