Audi прекратит выпуск электрического внедорожника e-tron

Audi намерена заменить флагманский электрический вседорожник e-tron принципиально новой моделью. Появление новинки по имени Q8 e-tron подтвердил глава компании Маркус Дюсманн.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Audi.

Этой весной компания Audi объявила, что в ближайшем будущем полностью прекратит производство двигателей внутреннего сгорания. А уже к 2026 году выпустит 20 новых электрических моделей. В их числе окажется и новый флагманский электрический внедорожник Audi Q8 e-tron. Нынешний кроссовер e-tron quattro еще раз обновится не позднее 2023 года, а в 2026-м будет снят с производства.

Подробностей о самом Q8 e-tron пока немного. Ожидается, что он будет построен на архитектуре PPE - как и Q6 e-tron, который дебютирует в 2023 году. Возможно также, что в его основу ляжет масштабируемое шасси SSP (Scalable Systems Platform), которой VW Group намеревается с середины десятилетия заменить две платформы электромобилей - MEB и PPE.

В Audi сообщили, что внедорожник Q8 e-tron будет собираться на заводе в Бельгии, где в настоящее время производится e-tron Sportback. Об этом заявил генеральный директор Audi Маркус Дюсманн в ходе мероприятия, посвященного выпуску восьмимиллионного автомобиля марки.

"Будущее будет за электричеством. Наш завод является углеродо-нейтральным. Следующим автомобилем, который будет произведен здесь, станет Audi Q8 e-tron, преемник нынешнего e-tron", - отметил Дюсманн. На этом же предприятии осуществляется не только производство и окончательная сборка автомобилей, но и аккумуляторов.

На шпионских снимках прототипа Q8 e-tron показан автомобиль, заметно отличающийся от текущего модельного ряда e-tron – прежде всего измененной решеткой радиатора с шестиугольными "сотами " вместо традиционных горизонтальных и вертикальных линий.

На рынке флагманский электрический внедорожник дебютирует в 2026 году и вскоре после запуска обзаведется заряженной модификацией Sportback.

Напомним, что новый кроссовер Audi Q5 e-tron разработан исключительно для китайского рынка. Модель не имеет ничего общего с одноименным автомобилем c ДВС, продаваемым в остальном мире.