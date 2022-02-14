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8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге

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Понедельник 14 февраля 2022 16:06
8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге Электрическая пожарная машина за 8 500 долларов (Фото: electrek.co)
Автор: Александр Мороз

Большинство дешевых электрических поделок, предлагаемых на торговой площадке Alibaba предназначены, в основном, для развлечения. Но только не эта удивительная пожарная машина.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге

Тот факт, что теперь можно купить в частное пользование собственную пожарную машину, уже привлекает. А если учесть, что этот грузовик стоит около 8,5 тысячи долларов – такую покупку смогут себе позволить многие.

8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге

В 4,5-метровой машине есть все необходимое, чтобы защитить дом от очередного неудачного барбекю на заднем дворе. Проблесковые маячки на крыше, складывающиеся двери быстрого разворачивания противопожарного оборудования и кабина для двоих.

8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге

Если для тушения огня двух человек недостаточно, то на задней рампе найдется место еще для нескольких отважных пожарных. Есть также довольно мощный водомет.

8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге

Единственным недостатком этой пожарной машины является максимальная скорость - 28 км/ч. Но он лихвой компенсируется чрезвычайно низкой ценой. Потому что в этой машине есть даже встроенный MP3-плеер, USB-порты, громкая сирена и запас хода в 80 километров.

8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге

Добавим сюда реечное рулевое управление, McPherson с гидравлическими амортизаторами спереди и подвеску с листовыми рессорами сзади. Это вполне полноценная пожарная машина.

Напомним, что бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini в Китае окрестили народным. Он уже несколько месяцев удерживает звание самого популярного электрокара в стране. Компания подготовила необычную внедорожную версию ситикара на электротяге.

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