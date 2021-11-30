Всього 540 тисяч гривень: найіржавіший Ferrari у світі виставлено на продаж у Великій Британії

На eBay виставлено на продаж раритетний суперкар Ferrari 308 GT4 випуску 1978 року. Ціна автомобіля становить всього 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ютюб-канал Number 27.

Класичні Ferrari коштують дорого, часом доходячи до кількох мільйонів доларів, але цей Ferrari 308 GT4 зразка 1978 продавець оцінив всього у 15 тисяч фнктів стрілінгів (трохи більше 500 тисяч гривень). По першому ж погляду на фото зрозуміло, в чому підступ: кузов автомобіля повністю проіржавів

Спорткар знайдено в Великій Британії кілька місяців тому, а його жахливий стан пояснюється неналежним зберіганням. Корозія "проїла" у дверях величезні дірки й "понадкусувала" колісні арки, а передній капот взагалі відсутній. У салоні - потерте кермо та порвана оббивка.

Двигуна теж немає – точніше, він продається окремим лотом. Найкраще збереглися колісні диски, але цього явно замало, щоб спокуситися покупкою цієї машини. При цьому пробіг становить трохи більше ніж 70 тисяч кілометрів.

Втім, продавець упевнений, що покупець знайдеться. Найіржавіший Ferrari у світі адресовано справжнім реставраторам-фанатам або тим, хто захоче зробити з автомобіля арт-об'єкт, зберігши його в такому вигляді.

Зазначимо, що Ferrari 308 GT4 дебютував у 1973 році. Це був перший дорожній автомобіль марки середньомоторного компонування з двигуном V8. І перший – з дизайном ательє Bertone, а не Pininfarina.

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