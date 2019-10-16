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Украинское искусство: от советского периода до наших дней

Lite » Афиша 16.10.2019 - 12:16
Арсен Савадов (фото: пресс-служба)
Арсен Савадов (фото: пресс-служба)

18.10.2019 - 06.11.2019

Аукционный дом Kupava открывает предаукционную выставку современного и Советского Украинского искусства «От красного до сине-желтого».

Выставка будет открыта для посещения с 18 октября по 6 ноября в Bereznitsky Art Foundation (ул Кожемяцкая, 22).

Очередной благотворительный аукцион пройдет в новой локации на Воздвиженке.

Произведения классиков визуального искусства второй половины ХХ века представлены в сочетании с работами звезд украинской контемпорари арт: Татьяны Яблонской, Николая Глущенко, Владислава Мамсикова, Федора Манайло, Константина Ломыкина, Александра Сухолита, Арсена Савадова, Юрия Сивирина и украинского Климта - Виктора Зарецкого.

Украинское искусство: от советского периода до наших дней

Глущенко Николай, Туристы ы Нотр-Дам

Украинское искусство: от советского периода до наших дней

Юрий Сивирин, Семейный обед

Людмила Березницкая: искусствовед, культуролог, куратор и коллекционер, так говорит о предстоящем вернисаже, - «Мы собрали самые лучшие и интересные работы украинских мастеров, которые ярко иллюстрируют нашу историю и современность. Все они достойны самых изысканных музеев и коллекций. Большинство имен, представленных на выставке стали частью международной арт сцены, а их работы имеют успех на торгах ведущих аукционных домов Сотбис или Кристис. Мы гордимся такими лотами как «Собор Парижской богоматери» Николая Глущенко, «Thunderbolt» Арсена Савадова, «Обед» Юрия Сивирина».

Выставка продлится до начала ноября, а завершится она – благотворительным аукционом. Часть средств от продажи картин будет направлена в фонд Bereznitsky Art Foundation на организацию творческой резиденции для кураторов и молодых художников со всего мира.

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