ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українське мистецтво: від радянського періоду до наших днів

Lite » Афиша 16.10.2019 - 12:16
Арсен Савадов (фото: прес-служба)
Арсен Савадов (фото: прес-служба)

18.10.2019 - 06.11.2019

Аукціонний будинок Kupava відкриває передаукціонну виставку сучасного і Радянського Українського мистецтва «Від червоного до синьо-жовтого».

Виставка буде відкрита для відвідування з 18 жовтня по 6 листопада в Bereznitsky Art Foundation (вул. Кожемяцька, 22). Черговий благодійний аукціон відбудеться тут же, в новій локації на Воздвиженці.

Твори класиків візуального мистецтва другої половини ХХ століття представлені в поєднанні з роботами зірок української контемпорарі арт: Тетяни Яблонської, Миколи Глущенка, Владислава Мамсікова, Федора Манайла, Костянтина Ломикіна, Олександра Сухоліта, Арсена Савадова, Юрія Сивирина та українського Клімта - Віктора Зарецького.

Українське мистецтво: від радянського періоду до наших днів

Глущенко Микола, Туристи та Нотр-Дам

Українське мистецтво: від радянського періоду до наших днів

Юрій Сивирин, Сімейний обід

Людмила Березницька, мистецтвознавиця, кураторка і колекціонерка, так говорить про майбутній вернісаж, - «Ми зібрали найкращі та найцікавіші роботи українських майстрів, що яскраво ілюструють нашу історію і сучасність. Всі вони гідні найвишуканіших музеїв і колекцій. Більшість імен, представлених на виставці, стали частиною міжнародної арт сцени, а їх роботи мають успіх на торгах провідних аукціонних домів Сотбіс або Крістіс. Ми пишаємося такими лотами як «Собор Паризької богоматері» Миколи Глущенка, «Thunderbolt» Арсена Савадова, «Обід» Юрія Сивирина».

Виставка триватиме 6 листопада, а завершиться вона - благодійним аукціоном. Частина коштів від продажу картин буде направлена ​​до фонду Bereznitsky Art Foundation на організацію творчої резиденції для кураторів і молодих художників з усього світу.

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся