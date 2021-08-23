Украиной будет ездить интерактивная выставка #Вражаріум: почему ее надо посетить

28.08.2021-15.10.2021

28 августа в столице стартует интерактивная выставка "Вражаріум" ― на протяжении следующих двух месяцев, кроме Киева, она побывает во Львове, Одессе, Харькове и Днепре. Экспозиция в двух морских контейнерах состоит из более чем сорока интерактивов и шести VR-станций, благодаря которым украинцы смогут путешествовать по миру и получать самые разнообразные впечатления, не выезжая из своего города.

"44% украинцев называют путешествия своей мечтой №1*, наряду с финансовым благополучием, но во времена пандемии путешествовать становится все сложнее. Наша миссия - помогать украинцам получать больше впечатлений, поэтому мы подумали, что если не можем поехать по миру, мир должен приехать к нам. Во "Вражаріумі" собраны десятки впечатлений и удивительных мест отовсюду", - говорят организаторы выставки.

Руководитель проекта Юлия Соловей говорит, что само название “Вражаріум” требует создания живых впечатлений.

"Например, мы хотели, чтобы зрители не просто посмотрели на Париж, а побывали в гостях у Ирэны Карпы в 13-м округе, не просто почитали об Антарктиде, а услышали приветствие к украинцам от полярников станции "Академик Вернадский". Мы искали людей, которые запечатлеют на видео поездку в нью-йоркском такси и прогулку на лодке в Бангкоке, снимали на камеру уличных танцоров в фавелах Рио и оживили химер Нотр-Дам де Пари. А еще создали при входе сувенирную лавку, где посетители выставки могут поменяться магнитами из самых разных уголков мира", - добавляет она.

Что стоит сделать во "Вражаріумі"

Подняться на Эверест, отправиться на сафари и аплодировать на шоу Cirque du Soleil в виртуальной реальности

Благодаря очкам виртуальной реальности вы сможете подняться на Эверест вместе с альпинистом Джоном Гриффитом, оказаться на шоу Cirque du Soleil и отправиться на африканское сафари, чтобы встретиться со львами и слонами.

Полетать над украинской пустыней и украинской столицей

Также в виртуальной реальности гости выставки смогут совершить полет над Станиславскими утесами, розовым озером, ветряными мельницами и Алешковской пустыней. А еще ― пролететь над мостами Киева, который завораживает с высоты птичьего полета.

Послушать, как ревет самый громкий в мире стадион, поют уличные музыканты и стучит двигатель тук-тука

В 12-метровом морском контейнере посетителей ждут свыше 30 интерактивов, посвященных четырем городам, ― Парижу, Нью-Йорку, Рио-де-Жанейро и Бангкоку. Здесь можно увидеть световое шоу на соборе Нотр-Дам де Пари, выбрать маршрут нью-йоркского такси, оказаться на карнавале в Рио и заглянуть на рынки тайской столицы.

Посетить Шефшауен

Второй контейнер воспроизводит улицу марокканского города Шефшауена, который называют голубым из-за цвета домов. Шум марокканского базара вдалеке, детали местного быта и аромат специй создают впечатление присутствия.

Сфотографироваться с раффлезией и управлять северным сиянием

Природные чудеса представит объемная 8-метровая интерактивная иллюстрация от клуба Pictoric. Внутри скрыты бинокли с видами Большого каньона США и солончаков Боливии, приветствие с антарктической станции "Академик Вернадский", северное сияние, цветом которого можно управлять, а также раффлезия ― самый большой цветок в мире.

Выставка будет работать в столице с 28 августа по 4 сентября. Вход свободный после регистрации на локации.

Режим работы: в будни - с 16:00 до 21:00, в выходные - с 10:00 до 21:00.

28 августа – 4 сентября: Киев, Арка Дружбы народов

7 – 14 сентября: Одесса, парк Шевченко

17 – 24 сентября: Львов, фонтан возле Оперного театра

27 сентября – 3 октября: Харьков, площадь Свободы

7 – 15 октября: Днепр, площадь Героев Майдана

Детали и новости выставки, над концепцией и воплощением в жизнь которой работало агентство Gres Todorchuk, читайте на официальной странице #Вражаріуму в Facebook по ссылке.