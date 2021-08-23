Україною подорожуватиме інтерактивна виставка #Вражаріум: чому її треба відвідати

28.08.2021-15.10.2021

28 серпня у столиці стартує інтерактивна виставка #Вражаріум - протягом наступних двох місяців, окрім Києва, вона побуває у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. Експозиція у двох морських контейнерах складається з понад сорока інтерактивів і шістьох VR-станцій, завдяки яким українці зможуть подорожувати світом і отримувати найрізноманітніші враження, не виїжджаючи зі свого міста.

"44% українців називають мандрівки своєю мрією №1, на рівні з фінансовим добробутом, але у часи пандемії подорожувати стає все складніше. Наша місія - допомагати українцям отримувати більше вражень, тож ми подумали, що якщо не можемо їхати по світу, світ має приїхати до нас. У #Вражаріумі зібрані десятки вражень та дивовижних місць звідусіль. Зараз у нас два морські контейнери, але щороку їхня кількість буде зростати, аж поки ми не зберемо в одному місці все найкраще, що є на планеті. Приходьте побачити, відчути і пережити найкращі враження", - говорять організатори виставки.

Керівниця проєкту Юлія Соловей каже, що сама назва “Вражаріум” вимагає створення живих вражень.

"Наприклад, ми хотіли, щоб глядачі не просто подивилися на Париж, а побували в гостях у Ірени Карпи в 13-му окрузі, не просто почитали про Антарктиду, а почули привітання до українців від полярників станції “Академік Вернадський”. Ми шукали людей, що зафільмують поїздку в нью-йоркському таксі та прогулянку на човні в Бангкоку, знімали на камеру вуличних танцівників у фавелах Ріо та оживили химер Нотр-Дам де Парі. А ще створили на вході сувенірну крамничку, де відвідувачі виставки можуть помінятися магнітами з найрізноманітніших куточків світу", - додає вона.

Що варто зробити у "Вражаріумі"

Піднятися на Еверест, вирушити на сафарі та аплодувати на шоу Cirque du Soleil у віртуальній реальності

Завдяки окулярам віртуальної реальності ви зможете піднятися на Еверест разом з альпіністом Джоном Гріффітом, опинитися на шоу Cirque du Soleil та вирушити на африканське сафарі, щоб зустрітися з левами й слонами.

Політати над українською пустелею та українською столицею

Також у віртуальній реальності гості виставки можуть здійснити політ над Станіславськими кручами, рожевим озером чи біля вітряків над Олешківською пустелею. А ще - пролетіти над мостами Києва, який зачаровує з висоти пташиного польоту.

Послухати, як реве найгучніший у світі стадіон, співають вуличні музики та стукає двигун тук-тука

У 12-метровому морському контейнері відвідувачів чекають понад 30 інтерактивів, присвячених чотирьом містам, - Парижу, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро та Бангкоку. Тут можна побачити світлове шоу на Нотр-Дам де Парі, обрати маршрут нью-йоркського таксі, опинитися на карнавалі в Ріо та зазирнути на ринки тайської столиці.

Зазирнути в Шефшауен

Другий контейнер відтворює вулицю марокканського міста Шефшауена, яке називають блакитним через колір будинків. Віддалений шум марокканського базару, деталі місцевого побуту й аромат спецій створюють враження присутності.

Сфотографуватися з рафлезією та керувати північним сяйвом

Природні дива представить об’ємна 8-метрова інтерактивна ілюстрація від клубу Pictoric. Всередині приховані біноклі з краєвидами Великого каньйону США і солончаків Болівії, привітання з антарктичної станції "Академік Вернадський", північне сяйво, кольором якого ви можете управляти, а також рафлезія - найбільша квітка у світі.

Виставка працюватиме у столиці з 28 серпня по 4 вересня. Вхід вільний за реєстрацією на локації.

Режим роботи: у будні - з 16:00 до 21:00, у вихідні - з 10:00 до 21:00.

28 серпня – 4 вересня: Київ, Арка дружби народів

7 – 14 вересня: Одеса, парк Шевченка

17 – 24 вересня: Львів, фонтан біля Оперного театру

27 вересня – 3 жовтня: Харків, площа Свободи

7 – 15 жовтня: Дніпро, площа Героїв Майдану

Деталі та новини виставки, над концепцією та втіленням в життя якої працювала агенція Gres Todorchuk, читайте на офіційній сторінці #Вражаріуму у Facebook за посиланням.