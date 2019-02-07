Традиционные гаджеты: ONUKA сыграла на древних свищиках для Музея истории Киева

"Традиционные гаджеты" - новая экспозиция, посвященная киевской керамической игрушке от Х века и до современности. На выставке будет представлена ​​одна из крупнейших коллекций керамической игрушки. Все экспонаты были найдены на территории Киева во время археологических раскопок. Часть из них "свищики" - наиболее распространенные и любимые в Украине, лепные игрушки в виде лошадок и птиц.

Прежде считалось, что свист и другие шумовые эффекты, которые возможно получить с помощью таких свистулек, отгоняют от детей злых духов и силы зла. В украинском фольклоре они нередко фигурируют как волшебные музыкальные инструменты, предметы магической связи героев с животными-помощниками.

Музыкальным оформлением выставки станут уникальные мелодий, сыгранные на старинных свищиках лидером группы ONUKA Натой Жижченко.

"Я всегда поддерживаю идеи, которые могут осовременить старину и привлекают внимание молодежи. Когда я услышала, как звучат свистульки, была очень удивлена. Оказалось, это не просто своеобразные игрушечные музыкальные инструменты с неясным звучанием. Они не только не фальшивят, а и имеют до 5 нот в диапазоне! Каждая свистулька почти сразу нашла свою мелодию и ритм, я даже не ожидала, что это будет так просто и так вдохновенно. Во время записи было ощущение, что в моих руках - история. Века назад на этих инструментах играли дети, кто-то их изготовил, довольно много времени они пролежали в земле. Много лет назад для кого-то этот предмет был скорее всего самый обычный, а вот в момент технического развития соцсетей держать в руках что-то действительно настоящее - редкость. Мелодии, которые были записаны на этих свистульках - обогащение моего собственного опыта, одну мы даже используем для будущего релиза. Я рада, что на выставке благодаря 3D можно будет увидеть, как свистульки и писанки выглядели несколько тысячелетий или столетий назад, а благодаря нашему музыкальному оформлению услышать, как они звучат сегодня. Если музыка ONUKA побудит кого-то посетить выставку и увидеть нашу древнюю, не вымышленную историю, я буду счастлива", - говорит Ната.

Староданій свисток (фото: пресс-служба)

Послушать мелодии ONUKA, сыгранные на древних свищиках, можно на выставке "Традиционные гаджеты" в Музее истории города Киева с 12 февраля по 14 марта.

Кроме прочего, на выставке впервые в истории музея будет применено более 20 виртуальных 3D-моделей для дополнения демонстрации экспонатов (детали).