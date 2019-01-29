"Стена с ножницами" и маски для яиц: Bob Basset и Гамлет Зиньковский покажут "Предметы" на Ukrainian Fashion Week 2019

1-3 февраля художники Bob Basset и Гамлет Зиньковский представят фрагмент совместного проекта "Предметы" на Ukrainian Fashion Week 2019 в Мыстецьком Арсенале. Гамлет представит "Стену из ножниц" общей площадью 40 квадратных метров, которые уже двенадцать лет собирает по всему миру, а Bob Basset — пять знаковых масок студии и, впервые для широкой общественности, ироническую инсталляцию "Голгофа" с яйцами, одетыми в миникопии ключевых для арт-студии кожаных масок. Сегодня инсталляция приобретает новое прочтение, ведь куриное яйцо стало "новым мировым трендом".

Презентация экспозиции и публичное интервью с обоими художниками "Предметный разговор" состоится 2 февраля в 18:00 в art space 4. Вход на выставку бесплатный, а на презентацию необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Впервые проект "Предметы" был реализован в сентябре 2018 года в родном для обоих художников Харькове, в Центре современного искусства "ЕрмиловЦентр", для которого стал самой посещаемой выставкой за все время существования. А в декабре художественную коллаборацию Гамлета и Bob Basset’а удалось увидеть зрителям полтавской галереи Art Jump.

Художники предлагают иначе посмотреть на рукотворный мир, реактуализировать привычное и обыденное. Bob Basset представляет реальные вещи нереальных миров, а Гамлет приглашает к перепрочтению повседневного.

Центральный объект экспозиции "Предметов" — "Стена из ножниц" Гамлета Зиньковского — панно из ножниц высотой пять метров и восемь метров в ширину.

Огромная стена из ножниц приснилась художнику двенадцать лет назад. С тех пор Гамлет коллекционирует ножницы, находя их по объявлениям и на барахолках по всему миру. В коллекции художника экспонаты с разницей почти в десять столетий: от изделий времен Киевской Руси — до бренда Tiffany & Co. На стене можно найти ножницы от обычных маникюрных, канцелярских и швейных — до ножниц для стрижки овец, нарезки свечей, ягод винограда и даже вареных яиц.

"Ножницы для меня — символ отсечения всего лишнего, — говорит художник. — Мне хотелось, чтобы зрители, увидев это полотно из ножниц, заново посмотрели на обыденные вещи, переосмыслили свое отношение к тому, что является искусством".

В версии "Предметов" для Ukrainian Fashion Week появляется ироническая инсталляция Bob Basset’а — "Голгофа" с яйцами, одетыми в миникопии знаковых для арт-студии кожаных масок. Инсталляция была создана в 2016 году, но сегодня работа приобрела новое прочтение: яйцо стало "новым мировым трендом".

Дуэтом Гамлет Зиньковский и Bob Basset впервые принимают участие в Ukrainian Fashion Week, впрочем, у каждого художника своя история с UFW и местом его проведения — Мыстецьким Арсеналом. Bob Basset неоднократно присоединялся к престижному модному форуму и работал с мировыми модными брендами. Гамлет Зиньковский лишь однажды сотрудничал с украинскими дизайнерами: сделав принт "Спутник" для одной из коллекций Лилии Пустовит. Однако в Мыстецьком Арсенале, где проходит UFW, Гамлет выставлялся неоднократно, начиная с 2010 года. В рамках последнего проекта "Быстрорастворимое время" Зиньковский создал инсталляцию, которую сейчас можно увидеть во дворе Мыстецького Арсенала.

Bob Basset работает в созданном им жанре техноромантизма, а многие называют художника гуру стимпанка. Его работы выставлялись в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Сеуле, Пекине; маски Bob Basset’а появлялись в клипах Metallica, Slipknot, Korn, Avril Lavigne, Otep, Beissoul & Einius, использовались в фильме "Параллели" кинокомпании RSA Films студии Ридли Скотта и получили высокую оценку Дэвида Линча.