В Киеве открывается "Смертельно красивая выставка"

"Смертельно красивая выставка" открывается в столице Украины (афиша)

05.02.2021-07.02.2021

Искусство меняет представление о красоте и вызывает множество вопросов – все это на "Смертельно красивой выставке", которая будет работать с 5 по 7 февраля. Это первая подобная экспериментальная экспозиция в Национальном музее "Киевская картинная галерея".

Кураторы выставки не рассказывают широкой публике детали экспозиции, однако известные эксперты в сфере искусства и лидеры мнений уже обсуждают ее в соцсетях.

"Территория современного искусства – это пространство для свободного высказывания, в котором можно переосмыслить устоявшиеся истины. Люди привыкли воспринимать красоту как добро, но она может скрывать страшные истории. А страшные истории могут иметь красивые моменты, которые пробуждают в нас человеческое. В конце концов главное – оставаться человеком", – комментирует выставку куратор, искусствовед и исследователь современного искусства Ксения Малых.

Автор экспозиции – Татьяна Клименко. Художница работает с темой красоты и исследует собственное восприятие мира, которое часто не совпадает с общепринятым. Она убеждена, что "смертельная", нешаблонна красота является манифестом против обмана и скрытых угроз, которые распространяются в современном обществе.

"Для автора "Смертельно красивая выставка" является средством коммуникации. Она поднимает тему красоты, чтобы поговорить со зрителем, привлечь его внимание к важнейшим темам, шокировать своим видением и показать, что понятие красоты может быть гораздо шире и зависеть от контекста", – объясняет куратор выставки Катя Тейлор.

Добавим, что выставка будет работать с соблюдением карантинных требований: масочного режима, температурного скрининга, социальной дистанции и санитарной обработки помещений.