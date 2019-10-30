В Киеве открывается квест-музей "Сила подписи"

28.11.2019-15.12.2019

28 ноября в Киевской городской галерее искусств "Лавра" откроется первый в Украине квест-музей. Проект раскрывает тему важности подписи и объединяет два формата. С одной стороны, это загадки, которые посетителям предложат разгадать (все как в квест-комнатах), с другой — исследования с реальными историческими экспонатами.

Посетители будут угадывать, кем были люди, которые поставили подпись под ключевыми документами в мировой истории и истории Украины. Узнают, как сложилась их судьба. Выяснят, как трансформировалась подпись и какие персональные данные мы передаем третьим лицам, просто нажимая на "галочку" в социальных сетях. Наконец, увидят реконструкцию дня, когда было подписано Беловежское соглашение, а также сами смогут попробовать себя в роли участников тех событий.

"Главная цель проекта — в интерактивном формате рассказать о важности подписи. От крестика на стенах пещеры до электронной подписи, с помощью которой мы идентифицируем себя в интернете. Мы стремимся развеять миф о том, что "мой голос ничего не решает". Одна подпись может спасти или уничтожить тысячи людей, полностью изменить карту мира. Мы задумали квест-музей к 15-летию фирмы как подарок Украине, наш вклад в формирование сознательного общества. Ведь за 15 лет работы мы множество раз видели, как поставленная или не поставленная под документом подпись влияла на будущее не только подписантов и компаний, но и всей Украины", — говорит организатор проекта Михаил Харенко.

"Сила подписи" состоит из 5 тематических зон:

Зона "Мир" посвящена мировой истории — от клинописи шумеров до Версальского мира и 7 мая 1945 года, когда генерал Суслопаров без согласия Сталина подписал капитуляцию Германии.

Зона "Украина" рассказывает о людях, которые поставили подпись под ключевыми документами в истории Украины, о том, как сложилась их судьба и как повлияли эти подписи на страну.

Третья зона раскрывает роль подписей в личной жизни человека. Самые необычные завещания, самые дорогие автографы, невероятные истории криминалистов-почерковедов.

Четвертая зона посвящена тому, как меняется подпись сейчас и какой она станет в будущем.

Наконец, пятая зона — историческая реконструкция событий, которые произошли в декабре 1991 года, когда лидеры Украины, Белоруссии и России собрались в Беловежской пуще, чтобы своими подписями поставить точку в истории Советского Союза и начать новую историю — историю независимой Украины. Оригинал этого документа исчез. Поэтому команда проекта отправилась на его поиски. Чем они закончились, можно будет узнать с 28 ноября по 15 декабря.

Больше информации об уникальном мероприятии можно узнать по ссылке.