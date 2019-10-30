В Киеве открывается квест-музей "Сила подписи"

28.11.2019-15.12.2019
28 ноября в Киевской городской галерее искусств "Лавра" откроется первый в Украине квест-музей. Проект раскрывает тему важности подписи и объединяет два формата. С одной стороны, это загадки, которые посетителям предложат разгадать (все как в квест-комнатах), с другой — исследования с реальными историческими экспонатами.
Посетители будут угадывать, кем были люди, которые поставили подпись под ключевыми документами в мировой истории и истории Украины. Узнают, как сложилась их судьба. Выяснят, как трансформировалась подпись и какие персональные данные мы передаем третьим лицам, просто нажимая на "галочку" в социальных сетях. Наконец, увидят реконструкцию дня, когда было подписано Беловежское соглашение, а также сами смогут попробовать себя в роли участников тех событий.
"Главная цель проекта — в интерактивном формате рассказать о важности подписи. От крестика на стенах пещеры до электронной подписи, с помощью которой мы идентифицируем себя в интернете. Мы стремимся развеять миф о том, что "мой голос ничего не решает". Одна подпись может спасти или уничтожить тысячи людей, полностью изменить карту мира. Мы задумали квест-музей к 15-летию фирмы как подарок Украине, наш вклад в формирование сознательного общества. Ведь за 15 лет работы мы множество раз видели, как поставленная или не поставленная под документом подпись влияла на будущее не только подписантов и компаний, но и всей Украины", — говорит организатор проекта Михаил Харенко.
"Сила подписи" состоит из 5 тематических зон:
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