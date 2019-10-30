У Києві відкривається квест-музей "Сила підпису"

28.11.2019-15.12.2019

28 листопада в Київській міській галереї мистецтв "Лавра" відкриється перший в Україні квест-музей. Проєкт розкриває тему важливості підпису та поєднує два формати. З одного боку, це загадки, які відвідувачам запропонують відгадати (все як у квест-кімнатах), з іншого — дослідження з реальними історичними експонатами.

Відвідувачі розгадуватимуть, ким були люди, які поставили підпис під ключовими документами в історії світу та України. Дізнаються, як склалася їхня доля. З’ясують, як трансформувався підпис та які персональні дані ми передаємо третім особам, просто натискаючи на "галочку" в соціальних мережах. Нарешті, побачать реконструкцію дня, коли була підписана Біловезька угода, і навіть самі зможуть спробувати себе у ролі учасників тих подій.

"Головна мета проєкту — в інтерактивному форматі розповісти про важливість підпису. Від хрестика на стінах печери до електронного підпису, за допомогою якого ми ідентифікуємо себе в інтернеті. Ми прагнемо розвіяти міф про те, що "мій голос нічого не вирішує". Один підпис може врятувати або знищити тисячі людей, повністю змінити карту світу. Ми задумали квест-музей до 15-річчя фірми як подарунок Україні, наш внесок у побудову свідомого суспільства. Адже за 15 років діяльності ми безліч разів бачили, як поставлений чи не поставлений під документом підпис впливав на майбутнє не тільки підписантів і компаній, але й усієї України", — каже організатор проекту Михайло Харенко.

"Сила підпису" складається з 5 тематичних зон:

Зона "Світ" присвячена світовій історії — від клинопису шумерів до Версальського миру та 7 травня 1945 року, коли генерал Суслопаров без погодження Сталіна підписав капітуляцію Німеччини.

Зона "Україна" розповідає про людей, які поставили підпис під ключовими документами в історії України, про те, як склалася їхня доля та як вплинули ці підписи на країну.

Третя зона розкриває роль підписів у приватному житті людини. Найбільш незвичайні заповіти, найдорожчі автографи, неймовірні історії криміналістів-почеркознавців.

Четверта зона присвячена тому, як змінюється підпис зараз і яким він стане в майбутньому.

Нарешті, п’ята зона — історична реконструкція подій, що сталися у грудні 1991 року, коли лідери України, Білорусії та Росії зібралися у Біловезькій пущі, щоб своїми підписами поставити крапку в історії Радянського Союзу і розпочати нову історію — історію незалежної України. Оригінал цього документа зник. Тож команда проєкту вирушила на його пошуки. Чим вони завершилися, можна буде дізнатися з 28 листопада по 15 грудня.

Більше інформації про унікальному заході можна дізнатися за посиланням.