Грозные хищники и гигантские травоядные: киевлян приглашают посетить "Планету динозавров"

Ежедневно с 15.05.2021
В Киеве на ВДНХ работает выставка-парк "Планета динозавров", которая представляет собой уникальное сочетание развлечений и научного музея.
Выставка открыта для посетителей с мая, и работает ежедневно с 10:00 до 20:00.
Стоимость входа: от 130 гривен. Локация: аллея за первым павильоном.
В экспозицию вошли десятки реалистичных аниматронных моделей, над созданиями которых работали ученые из музеев естествознания Аргентины, Польши, Китая и США.
Тиранозавр Рекс
Лат. Tyrannosaurus - "ящер-тиран", от греч. Τύραννος - "тиран" и σαῦρος - "ящер, ящерица". Первая находка: 1874 год у города Голден, штат Колорадо
Этого двуногого хищника с массивным черепом и длинным тяжелым хвостом называют королем динозавров. Размеры тираннозавра правда впечатляют - 12 метров в длину и около 7 тонн веса. Рекордно большими были и зубы - их длина достигала 30 сантиметров - больше, чем у всех сухопутных хищников.
Тиранозавр является настоящей иконой палеонтологии. Тирекс стал главным антагонистом в книге Майкла Крайтона "Парк юрского периода", его чаще других упоминают в фильмах и песнях.
Особенности:
Брахиозавр
Лат. Brachiosaurus - "плечистый ящер", от греч. Βραχίων - "плечо" и греч. Σαῦρος - "ящер, ящерица". Первая находка: 1900 год, долина реки Колорадо вблизи города Фрута, штат Колорадо, США
Один из крупнейших динозавров. Длина брахиозавра по разным оценкам составляла от 18 до 21 метра, а вес - от 28,3 до 58 тонн.
Некоторое время господствовало мнение, что брахиозавры жили на берегах рек и озер и питались растениями, которые находили на дне водоемов. Однако последние исследования опровергают эту теорию - детальный анализ показал, что высокое давление воды задушило бы гиганта.
В честь этого рода был назван астероид - 9954 Брахиозавр.
Особенности:
Карнотавр
Лат. Carnotaurus, буквально - "хищный бык". Первая находка: 1985 год, провинция Чубут (Аргентина)
Карнотавр достигал около 7,6 метра в длину и весил до 3 тонн. Тело динозавра было покрыто прочной броней, состоящей из отдельных щитков как у современных крокодилов. На всей длине спины у карнотавра были шипы, как в современной игуаны. Его череп украшали рога, использовались или для привлечения самок, или даже для боев. Этот динозавр - единственная известная плотоядное двуногое животное с парой больших рогов.
Карнотавр был главным отрицательным героем диснеевского мультфильма "Динозавр".
Особенности:
Велоцираптор
Лат. Velociraptor, velox - "быстрый" и raptor - "охотник". Первая находка: 1922 год, монгольская часть пустыни Гоби, Центральная Азия
Велоцирапторы были небольшими динозаврами до 1,5 метра в длину, 40-70 см в высоту и весили до 20 кг. Охотились стаями: нападали на жертву и с помощью своих острых серповидных когтей разрывали ей шейные артерии, трахею и вены. В сентябре 2007 года исследователи обнаружили отпечатки бугорков на предплечьях велоцираптора, найденного в Монголии. Их присутствие указывает на то, что он имел перья, а значит - был теплокровным.
В романах "Парк Юрского периода" и "Затерянный мир" велоцирапторы являются одними из основных антагонистов, а в 164-м эпизоде сериала "Друзья" этих динозавров вспоминает Росс Геллер.
Особенности:
Игуанодон
Лат. Iguanodon, от "игуана" и греч. ὀδούς - "зуб". Первая находка: 1822 год, юго-восток Англии рядом с городом Суссекс
Первый обнаруженный растительноядный динозавр. Игуанодоны могли перемещаться как на четырех, так и, вероятно, на двух ногах. Крупнейшие особи имели длину 13 метров. Динозавры образовывали большие стада и кочевали в поисках новых пастбищ. Коллективная защита от хищников обеспечивалась распределением ролей: пока одни паслись, другие внимательно наблюдали за возможными угрозами и молодняком.
В Бельгии в 1878 году было найдено целое кладбище игуаонодонов в шахте на глубине 322 метра. Выявлено 38 почти полных хорошо сохранившиеся скелеты, вероятно они были одновременно похоронены селевым потоком. Сейчас они представлены в Королевском Институте естественных наук Бельгии.
Особенности:
Птеродактиль
Лат. Pterodactylus, от греч. πτεροδάκτυλος, pterodaktulos - "крылатый палец". Первая находка: 1708 год, зольнхофенские известняки в окрестностях города Айхштет в Баварии, Германия
Тело птеродактиля было покрыто короткой шерстью, которая защищала от переохлаждения во время полета, а крылья были гладкими. Размеры птеродактилей сильно варьировались - от мелких, величиной с воробья, до гигантских Птеранодонов с размахом крыльев до 8 метров. Маленькие особи вели такую же жизнь, как и нынешние птицы, то есть питались насекомыми, сидели на ветвях деревьев и т.п. Большие же птеродактили питались рыбой и некоторыми мелкими ящерицами.
В 2019 году доктор Дэвид Унвин, палеобиолог из Университета Лестера, который специализируется на изучении птеродактилей, и доктор Чарльз Деминг, зоолог из Университета Линкольна доказали, что птеродактили могли летать с рождения.
Особенности:
Паразауролоф
Лат. Parasaurolophus Название Parasaurolophus - "близкий хохлатой ящерицы". Первая находка: 1923 год, провинция Альберта в Канаде
Взрослый параузолоф мог весить до 5 тонн и как и другие утконосые динозавры передвигался как на двух, так и на четырех ногах. Эти динозавры жили стадом и питались растительностью. Могли развивать хорошую скорость бега (до 40 км/ч), а также умели плавать.
Паразауролоф был показан в фильмах Стивена Спилберга "Парк юрского периода", "Парк юрского периода 2: Затерянный мир" и в фильме Джо Джонстона "Парк юрского периода 3".
Особенности:
Гипакрозавр
Греч. Hypacrosaurus - "около самой высокой ящерицы" или "ящер с высокими отростками". Первая находка: 1910 год, район реки Ред-Дир в Альберте, Канада
Жили эти растительноядные динозавры в лесистых районах Северной Америки. Гипакрозавры достигали длины 9 метров и могли весить до 4 тонн. Гребень гипакрозавров, вероятно, имел социальные функции: служил отличительным признаком пола или вида, а также, возможно, использовался для издания звуков в качестве резонатора.
Обнаруженные следы укусов тиранозавра на малоберцовой кости гипакрозавра указывали на то, что этот и другие хадрозавры либо были объектом охоты больших тероподов, либо тираннозавр был падальщиком и обнаружил уже мертвого гипакрозавра.
Особенности:
Спинозавр
Лат. Spinosaurus, буквально - "шипастый ящер". Первая находка цена: 1915 год, Египет
Спинозавр был самым крупным тероподом на Земле - крупнее тираннозавра и гиганотозавра. Его вес достигал до 7,5 тонны, а длина - 15-16 метров.
Узкие длинные челюсти спинозавра были усеяны острыми зубами и прекрасно подходили для удержания жертвы, которая вырывается: например, большой рыбы или амфибии. Укус спинозавра не отличался мощностью, однако это компенсировалось его массой, а также мощными и хорошо развитыми передними конечностями. Также спинозавра называют самой большой загадкой палеонтологии из-за того, что новые находки постоянно полностью меняли представление о его внешнем виде.
Особенности:
Ирритатор
Лат. irritator - "тот, что беспокоит" или "раздражитель". Первая находка: Сантана, Бразилия
В 1996 году исследователи выкупили череп ирритатора у браконьеров, которые неправильно его склеили, чем доставили ученым немало хлопот - отсюда и его название. Перед продажей коллекционеры пытались приклеить гипсоподобную часть к основной массе черепа. Также находка специально удлинялась с помощью крепления фрагментов верхней челюсти к предчелюстной кости.
Длина динозавра составляла 8 метров, высота - 3 метра, а масса - 600 килограммов. Ирритатор вел водный и наземный образ жизни, поэтому помимо рыбы, питался небольшими травоядными динозаврами, а также некоторыми представителями рода птерозавров. По мнению некоторых ученых, на голове ирритатора кроме надбровных гребней, был еще один вырост, предназначенный для привлечения самок.
Ирритатор появляется в романе Артура Конана Дойла "Затерянный мир".
Особенности:
Стегозавр
Греч. στέγος - "крыша" σαῦρος - "ящерица". Первая находка: 1877 год, Колорадо
Один из самых известных динозавров достигал от 7-9 метров в длину и весил около 4 тонн. Стегозавры были мирным травоядным, которые жили в семейных группах и стадах и медленно передвигались через леса. Наиболее ранний популярный образ стегозавра был изображен на гравюре, созданной А. Тобином в ноябре 1884 и опубликованной в научно-популярном американском журнале Scientific American.
Еще до начала производства "Парка Юрского периода 2" было решено, что велоцираптор, Тирекс и стегозавр будут "обязательными" динозаврами для сиквела. Все потому, что Стивен Спилбер получил тысячи писем с вопросами о том, почему в фильме не было стегозавра.
Особенности:
Янхуанозавр
Лат. Yangchuanosaurus - "Ящерица из Янхуаня". Первая находка 1977 год, китайская провинция Сычуань
Янхуанозавр был одним из крупнейших хищников на территории Китая, которого по размерам можно сравнить с североамериканским аллозавром. Весил этот динозавр около 3 тонн и достигал до 11 метров в длину. Передвигался на двух мускулистых лапах, а сильная шея держала большую голову с мощной челюстью. Длина хвоста янхуанозавра - 5 метров.
По сравнению с Tиранозавром Рексом был меньше и легче, однако с более длинными передними лапами.
Особенности:
Трицератопс
Лат. Triceratops, от греч. τρι, tri - "три", κέρας, keras - рог и ωψ, ops - "морда, лицо". Первая находка: 1887 год, Денвер, штат Колорадо, США
Большой травоядный динозавр. Достигал 10 метров в длину, 4 метра - в высоту, и весил 12 тонн. Трицератопс отличался крепким телосложением с сильными и мощными ногами, а на его голове размещалось три рога. Рога вероятно использовались во внутривидовых боях. Трицератопсы существовали до самого окончания мезозойской эры и были одними из последних динозавров на Земле.
Особенности:
Пахицефалозавр
Лат. Pachycephalosaurus - от греч.- "толстоголовая ящерица". Первая находка: 1850-е годы, окрестности истока реки Миссури, США
Пахицефалозавр достигал 4,5 метра в длину при весе примерно в 450 килограммов. Последние данные свидетельствуют о том, что эти динозавры могли быть всеядными и потреблять как растения, так и мясо - на это указывает форма их зубов. Считается, что их рацион мог меняться от сезона к сезону - подобно рациону современных медведей.
Появляется в фильме "Парк юрского периода: Затерянный мир" и мультфильме серии "Земля до начала времен".
Особенности: