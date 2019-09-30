Экология и символизм: в Киеве пройдет выставка к 110-летию Тель-Авива

В Киеве пройдет выставка к 110-летию Тель-Авива (фото: пресс-служба)

04.10.2019

С 4 по 16 октября в Музее истории Киева впервые пройдет специальная выставка-путеводитель одним из самых больших городов Израиля. Она будет посвящена 110 годовщине Тель-Авива, города, который никогда не спит.

Выставка будет выглядеть, как иллюстрированный путеводитель самыми знаковыми местами Тель-Авива - башней Дизенгоффа, бульваром Ротшильда, портом Яффо, рынком Кармель и другими. В ее основе - ивритский алфавит "Ме Алеф ад Тав". Каждую его букву художники переосмыслили в символических знаках Тель-Авива.

Авторами работ стала команда ведущей компании по креативу и брендингу в Израиле Сitykat stories, а именно художники Ира Гинзбург, Лотем Вайнров-Атлан и Тамар Бен Джоя. Часть постеров напечатано на вторичной бумаге особенной техникой ризографии, которая пока недоступна в Украине. Rizograph использует соевые чернила в энергоэффективной печати, что делает его экологически чистым принтером.

Сразу после презентации выставки в Киеве, она отправится в другие города Украины, а также некоторые страны Восточной Европы.

С 4 по 16 октября в Киеве состоится выставка к 110-летию Тель-Авива