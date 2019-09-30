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Екологія та символізм: у Києві пройде виставка до 110-ліття Тель-Авіву

Lite » Афиша 30.09.2019 - 20:31
У Києві пройде виставка до 110-ліття Тель-Авіву (фото: прес-служба)
У Києві пройде виставка до 110-ліття Тель-Авіву (фото: прес-служба)

04.10.2019

З 4 по 16 жовтня у Музеї історії Києва вперше пройде спеціальна виставка-путівник одним із найбільших міст Ізраїлю - Тель-Авіва. Вона буде присвячена 110-й річниці міста, яке ніколи не спить.

Виставка виглядатиме, як ілюстрований путівник найзнаковішими місцями Тель-Авіва - Вежею Дізенгоффа, бульваром Ротшильда, портом Яффо, ринком Кармель та іншими. В її основі - івритський алфавіт "Ме Алеф ад Тав". Кожну його літеру художники переосмислили в символізмі знаків міста Тель-Авів.

Авторами робіт стала команда провідної компанії з креативу та брендингу в Ізраїлі Сitykat stories, а саме художники Іра Гінзбург, Лотем Вайнров-Атлан та Тамар Бен Джоя. Частина постерів надруковано на вторинному папері особливою технікою різографії, яка наразі недоступна в Україні. Rizograph використовує соєві чорнила в енергоефективному друці, що робить його екологічно чистим принтером.

Одразу після презентації виставки у Києві, вона відправиться в інші міста України, а також деякі країни Східної Європи.

Екологія та символізм: у Києві пройде виставка до 110-ліття Тель-Авіву

З 4 по 16 жовтня у Києві відбудеться виставка до 110-ліття Тель-Авіву

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