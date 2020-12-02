Доисторические морские существа "оживут" в Киеве

11 декабря интерактивно-образовательная выставка "Динозавры морских глубин" (билеты) откроется в первом павильоне ВДНГ. Научная экспозиция "Динозавры морских глубин" — это огромные копии 18 видов древних монстров, среди которых двухтонный крокодил и 13-метровая акула. Благодаря потрясающей технологии — аниматронике, новаторскому методу имитации движений живых существ, — представленные экспонаты смогут воспроизводить даже дыхание свои предков.

Уникальная международная экспозиция удивит каждого: как людей, профессионально интересующихся наукой, так и любителей чего-то нового. Но особенно — детей! Благодаря интерактивным зонам и работе аниматоров-экскурсоводов самые маленькие посетители смогут, играя, узнать все о своих любимых динозаврах! А также получить ответы на самые интересные вопросы. Кто такой ктулху? Правда ли, что за десять лет взрослая акула может "вырастить" до 24 тысяч зубов? Организаторы уверяют: профессиональные экскурсоводы знают все о загадочном подводном мире. Еще больше фактов о древних морских существах можно будет найти на специальных информационных панелях.

"Динозавры морских глубин" — это международная выставка, которую впервые в Украину привезла компания H2D Exhibitions. Организаторы обещают, что, кроме знакомства с огромными экспонатами, поражающими своей реалистичностью, посетители попадут на настоящий подводный корабль со множеством интерактивных приключений. Взрослые и дети смогут почувствовать себя палеонтологами и отправиться на увлекательные раскопки, понаблюдать за 15-метровым вулканом или даже посмотреть кино. Все это под одной крышей!

Экспозиция будет проходить с соблюдением всех рекомендаций Минздрава.