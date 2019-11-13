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На вечеринке Sounds No Bounds выступят израильские электронные артисты

 

30.11.2019

30 ноября в Киеве пройдет вечеринка Sounds no Bounds от организаторов Avionics Open Air. Это событие, которое объединяет лучших электронных музыкантов и захватывающие визуальные проекции по всему периметру танцевальной локации. В программе шоукейс самого авторитетного прогрессив хаус лейбла Lost & Found (билеты).

В Pochayna Event Hall выступят представители израильского лейбла Lost & Found, участника фестиваля Tomorrowland. В Киев вернутся одни из самых интересных артистов прогрессив хауса Guy J и Guy Mantzur. В поддержку выступят Khen и Chicola.

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Guy J

Если вам хочется отдохнуть от техно-рейвов, которые регулярно проходят в Киеве, Sounds no Bounds станет отдушиной для поклонников прогрессивной электронной музыки. Эта вечеринка – аудиовизуальное шоу, в котором по всей территории будут установлены интерактивные и динамические декорации от всемирно известного производителя 3D-проекций Blacksoil production. Команда MDS позаботиться о том, чтобы каждый эмоциональный момент был не менее ярким и по свету. Также на локации будут действовать бары от Bar Trigger, работавших ранее с фестивалем Atlas Weekend и заведениями Hendriks Bar и True Burger Bar.

Расширяйте ваши представления об электронных вечеринках на Sounds no Bounds.

Guy Mantzur

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