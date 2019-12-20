Новый год на ВДНГ: портал между прошлым и будущим

Новый год на ВДНГ

31.12.2020

В этом сезоне тематикой новогодней ночи в рамках проекта "Зимова країна на ВДНГ" станет фантастическое путешествие в прошлое. С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 80-ми, вспомнить отчаянные 90-е и отрываться под поп-открытия 2000-х. За танцевальные ритмы главной ночи года в ответе резидент радиостанции NRJ Ukraine и один из лучших диджеев Украины — DJ Саня Дымов.

Новый год на ВДНГ

"Это уже традиция — встречать Новый год на ВДНГ. В этом году мы открыли пятый сезон работы фестивального парка развлечений "Зимова країна на ВДНГ", но только во второй раз устраиваем масштабные ночные празднования для всех посетителей. Планы грандиозные: вместе с гостями выпить традиционный бокал игристого, с головой окунуться в любимые развлечения "Зимової країни на ВДНГ", и даже больше — оживить атмосферу беззаботного детства и юности, когда одной лишь искренней веры было достаточно, чтобы мечты стали реальностью", — говорит арт-директор ВДНХ Марина Матросова.

Новый год на ВДНГ

Помимо масштабной ретро-вечеринки под открытым небом, которая начнется после полуночи и продлится до 4:00 утра, гостей также ожидают: развлекательная программа с аниматорами, тематические конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и подарки. А еще — романтический каток под открытым небом, что сияет сотнями разноцветных огней, безумные тюбинговые горки и экстремальные аттракционы.

Ну и какое же празднование Нового года без традиционного пышного застолья? Для всех, кто захочет съесть традиционную порцию оливье или отведать румяного шашлыка, на уличной новогодней ярмарке будет работать фудкорт.

Новый год на ВДНГ

Телепортироваться в прошлое можно 31 декабря, в 22:00. Место встречи — центральная площадь "Зимней страны на ВДНГ". График работы станции метро "Выставочный центр" продлен до 03:08 часов утра.

Вход на территорию парка свободный.

Новогодний концерт и шоу-программа — бесплатные.

Новый год на ВДНГ