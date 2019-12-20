ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий рік на ВДНГ: портал між минулим і майбутнім

Lite » Афиша 20.12.2019 - 16:28
Новий рік на ВДНГ
Новий рік на ВДНГ

31.12.2020

Цього сезону тематикою новорічної ночі у рамках проєкту "Зимова Країна на ВДНГ" стане фантастична подорож у минуле. За допомогою музичної машини часу організатори пропонують гостям зазирнути в запальні 80-ті, пригадати відчайдушні 90-ті та відриватися під поп-відкриття 2000-х. За танцювальні ритми головної ночі року відповідатиме резидент радіостанції NRJ Ukraine та один з кращих діджеїв України — DJ Саня Димов.

Новий рік на ВДНГ: портал між минулим і майбутнім

Новий рік на ВДНГ

"Зустрічати Новий рік на ВДНГ стає традицією. Наразі це п’ятий сезон роботи фестивального парку розваг "Зимова країна на ВДНГ", та лише вдруге ми влаштуємо масштабні нічні святкування для всіх відвідувачів. Плани грандіозні: разом із гостями випити традиційний келих ігристого, з головою зануритися в улюблені розваги "Зимової країни на ВДНГ", та навіть більше — оживити атмосферу безтурботного дитинства й юності, коли лише однієї щирої віри було достатньо, щоб мрії здійснилися", — каже арт-директорка ВДНГ Марина Матросова.

Новий рік на ВДНГ: портал між минулим і майбутнім

Новий рік на ВДНГ

Окрім масштабної ретро-вечірки просто неба, яка розпочнеться після опівночі і триватиме до 04:00 ранку, на гостей також чекають: розважальна програма з аніматорами, тематичні конкурси, розіграші, сюрпризи та подарунки. А ще — романтична ковзанка просто неба, що сяє сотнями різнокольорових вогнів, шалені тюбінгові гірки й екстремальні атракціони – "Лавиця", "Центрифуга" й "Екстрим".

І яке ж святкування Нового року без традиційного пишного застілля? Для всіх, хто забажає посмакувати традиційною порцією олів’є, рум’яним шашликом та спробувати інших смаколиків, на вуличному новорічному ярмарку буде працювати фудкорт.

Новий рік на ВДНГ: портал між минулим і майбутнім

Новий рік на ВДНГ

Телепортуватися у минуле можна 31 грудня, о 22:00. Місце зустрічі — центральна площа "Зимової країни на ВДНГ". Графік роботи станції метро "Виставковий центр" подовжено до 03:08 години ранку.

Вхід на територію парку вільний.

Новорічний концерт і шоу-програма — безкоштовні.

Новий рік на ВДНГ: портал між минулим і майбутнім

Новий рік на ВДНГ

Теги:
Notice: Undefined index: tag_type in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/modules/default/models/Tag/Trait/Url.php on line 28
Квартет И
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся