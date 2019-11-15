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Злата Огневич, Фагот и Евгений Хмара станут специальными гостями варьете "Рояль"

Lite » Афиша 15.11.2019 - 13:29
Злата Огневич станет гостей варьете "Рояль" 16 ноября (фото: пресс-служба)
Злата Огневич станет гостей варьете "Рояль" 16 ноября (фото: пресс-служба)

16.11.2019

Злата Огневич, Олег “Фагот” Михайлюта и Евгений Хмара станут специальными гостями еженедельного варьете “Рояль”, которое этой осенью стартовало в Киеве.

На ближайшем шоу, которое состоится 16 ноября в столичном Caribbean Club Concert Hall, выступит популярная певица Злата Огневич. Лидер группы ТНМК Олег “Фагот” Михайлюта подарит гостям свой номер под аккомпанемент рояля 22 ноября, а пианист-виртуоз Евгений Хмара - 29 ноября.

Злата Огневич, Фагот и Евгений Хмара станут специальными гостями варьете &quot;Рояль&quot;

Злата Огневич станет гостей варьете "Рояль" 16 ноября (фото: пресс-служба)

"Приятно, что наша идея интересна музыкантам и они с радостью соглашаются принять участие в варьете. Такие выступления - это уникальная возможность услышать оригинальные аранжировки песен популярных исполнителей, которые прозвучат только один раз на шоу "Рояль". Приглашаем каждого услышать и увидеть это своими глазами!" - рассказывает арт-директор Caribbean Club Concert Hall Анастасия Ваганова.

На прошлых показах варьете уже успели выступить певица Анна Завальская и инди-поп-группа KADNAY. Организаторы шоу и дальше будут приглашать талантливых звездных гостей, которые будут дарить гостям свои композиции.

Напомним что, новое шоу удачно соединило в себе живой вокал, танцевальную экспрессию и красивую театральную постановку. Варьете "Рояль" завораживает с первых минут и погружает в спектакль-провокацию, которая раскрывает красоту женского тела.

Ближайшие показы варьете "Рояль" состоятся: 16, 22, 29 ноября, 9, 13, 19 и 26 декабря (билеты).

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