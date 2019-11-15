Злата Огневич, Фагот і Євген Хмара стануть спеціальними гостями вар'єте "Рояль"

Злата Огневич стане гостей вар'єте "Рояль" 16 листопада (фото: прес-служба)

16.11.2019

Злата Огневич, Олег "Фагот" Михайлюта і Євген Хмара стануть спеціальними гостями щотижневого вар'єте "Рояль", що цієї осені стартувало у Києві.

На найближчому шоу, яке відбудеться 16 листопада в столичному Caribbean Club Concert Hall, виступить популярна співачка Злата Огневич. Лідер групи ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта подарує гостям свій номер під акомпанемент рояля 22 листопада, а піаніст-віртуоз Євген Хмара - 29 листопада.

Злата Огневич стане гостей вар'єте "Рояль" 16 листопада (фото: прес-служба)

"Приємно, що наша ідея цікава музикантам і вони з радістю погоджуються взяти участь у вар'єте. Такі виступи - це унікальна можливість почути оригінальні аранжування пісень популярних виконавців, які прозвучать тільки один раз на шоу “Рояль”. Запрошуємо кожного почути та побачити це на власні очі!" - розповідає арт-директор Caribbean Club Concert Hall Анастасія Ваганова.

На минулих показах вар'єте вже встигли виступити співачка Анна Завальська і інді-поп-група KADNAY. Організатори шоу і далі будуть запрошувати талановитих зіркових гостей, які будуть дарувати гостям свої композиції.

Нагадаємо що, нове шоу вдало поєднала в собі живий вокал, танцювальну експресію та красиву театральну постановку. Вар'єте "Рояль" заворожує з перших хвилин та занурює в спектакль-провокацію, яка розкриває красу жіночого тіла.

Найближчі покази вар'єте "Рояль" відбудуться: 16, 22, 29 листопада, 9, 13, 19 і 26 грудня (квитки).