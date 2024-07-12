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Від романтики до вистав 18+: атмосферні шоу липня у Києві, які подарують купу емоцій

Кращі шоу липня у Києві, які подарують купу емоцій (фото: Caribbean Club)
 

13.07.2024-21.07.2024

В липні у Caribbean Club гостей очікують різноманітні події: вар'єте, театральні вистави, концерти та танцювальні вечірки. 

13, 20 та 27 липня: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

Для гостей звучатиме жива музика у виконанні кавер-гуртів NoComments та TOKYO. Незмінний DJ Mustafaev створює неймовірне комбо найкрутіших хітів.

 

12 та 26 липня: Вар’єте "Рояль" 

Киян запрошують на шоу легендарного Вар’єте "Рояль" в особливому форматі: музично-театралізований перформанс з вечерею. Це шоу для дорослих, вишукана кухня та інтимна атмосфера.

Зірка шоу - Lida Lee - українська співачка, відкриття року YUNA-2021, засновниця волонтерського штабу. Після творчої паузи артистка на сцені Caribbean в новому образі та з новою піснею "Сама" в ексклюзивному виконанні.

 

13, 17, 20, 24 та 27 липня: вистави театру "Чорний квадрат"

Незалежний новаторський театр театр-студія імпровізації "Чорний Квадрат" працює вже 33 роки. 

Хітові вистави липня, щоб посміятись та відпочити від душі: 13 липня - "Закохані танцюють у ліжку", 17 липня - "Секс у різних театрах", 20 липня - "Секс. Тимчасово доступний", 24 липня - "Медовий місяць", 27 липня - "Попередні пестощі". Всі сюжети правдиві та актуальні, про людей, які живуть зараз.

 

19 липня: "Джаз для дорослих з Олексієм Коганом"

Джазова подія для гурманів, де щоразу особливий репертуар, тематика, спілкування з гостями, настрій та атмосфера. Гостей занурять у магію кращої музики 20-го століття, глибини музичної імпровізації, емоційної виразності та витонченість джазу!

 

21 липня: Максим Бородін "Якби не ти…"

Після солдауту першого сольного концерту Максим Бородін - романтик, автор музики про кохання - дасть додатковий концерт на біс.

Емоційний хіт "Якби не ти..." навесні 2023 року підкорив серця слухачів. Відтоді пісні Максима займають верхні позиції у топ-чартах музичних платформ та серцях слухачів.

На концерті наживо пролунають "Якби не ти…", "Притулись - обійми", "Скажи мені", "Не відпускай", "Чайка" та інші романтичні балади.

 

Квитки на концерти і вистави можна придбати за посиланням.

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