В Украину едет сенсационный балет на грани технологий и науки

Способен ли человек донести другому историю собственной жизни? В течение 25 лет непрерывного творчества британский хореограф и режиссер Уэйн МакГрегор посредством телесного осмысления исследует жизнь и возможности пространственного движения.

Благодаря новаторскому подходу танцор-интеллектуал в корне изменил облик современного танца и тем самым заслуженно получил международное признание. В 2006-м он стал приглашенным хореографом-резидентом королевского балета "Ковент-Гарден" и первым адептом контемпорари среди всех, кто когда-либо возглавлял этот пост. МакГрегор ставит хореографию для ведущих балетных трупп мира – Парижская опера, NDT, Нью-Йорк Сити Балет, Ла Скала, Большой Театр. Экспериментирует со сплетением жанров и исследованием новых территорий – от постановок для драматического театра, оперы и кино ("Гарри Поттер и Кубок Огня", "Фантастические твари и где они обитают", "Тарзан. Легенда") до видеоклипов (Radiohead, Thom Yorke, The Chemical Brothers) и недель мод. В 2011 году МакГрегор стал кавалером ордена Британской империи за заслуги в области танца.

Уэйн МакГрегор впервые представит "Автобиографию" украинцам (фото: пресс-служба)

В 2017 году в наработках танцора возник балетный спектакль "Автобиография" – абстрактное размышление о жизни и творчестве вне времени. И, пожалуй, самое интимное среди всех существующих произведений МакГрегора. В центре внимания хореографа – тело, которое выступает в качестве архива, созданного из хореографических портретов, прочно связанных вместе научной расшифровкой собственного генома автора-постановщика.

Через природный код, мемуары и личные воспоминания МакГрегор транслирует хореографическую мысль в физическое пространство. Танцоры интерпретируют облик и фирменный телесный язык автора, выстраивая каждое движение на границе изломанных острых углов и бестелесной текучести, а также наследуя способность трансформировать их на предельной скорости.

В меру того, как усиливалась страсть хореографа к движению и техническим возможностям тела, МакГрегор стал все чаще вовлекать в экспериментальный диалог представителей различных художественных и научных областей – таким образом изучая всевозможные процессы познания и интерпретации творчества. Так впервые в истории мировой хореографии среди соавторов спектакля – ведущие генетики мира, которые расшифровали полную последовательность генома МакГрегора.

Уэйн МакГрегор впервые представит "Автобиографию" украинцам (фото: пресс-служба)

Научная составляющая резонирует с множеством творческих элементов. Автором музыки выступила электронный музыкант Jlin (Джейлин). Некогда работница металлургического комбината, а ныне упоминаемая Resident Advisor и Rolling Stone(“Самый обсуждаемый молодой электронный музыкант Америки”), она нашла своё призвание в творчестве, переосмыслив жанр футворк. Дебютный альбом артистки "Dark Energy" не только перешагнул его тесные стилистические рамки, но и создал кардинально новое направление внутри жанра. Музыка Jlin подобна звуковой архитектуре, посвящённая познанию ритма и множеству его интерпретаций. А фирменное звучание граничит между чувствами эйфории и сокрушительной ярости.

Балет "Автобиография" постоянно обновляется; порядок танцевальных номеров алгоритмически собран из 23-х хореографических эпизодов, которые раскрываются уникальным образом на каждом спектакле.

29 и 30 марта Уэйн МакГрегор впервые представит "Автобиографию" глазам украинских зрителей в МЦКИ Октябрьский (билеты).

Уэйн МакГрегор впервые представит "Автобиографию" украинцам (фото: пресс-служба)