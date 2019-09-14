В Украине впервые покажут оригинальное шоу Disney On Ice "Холодное сердце"

Пресс-служба

03.01.2020-06.01.2020

Постановку Disney On Ice «Холодное сердце» (Frozen) можно будет увидеть с 3 по 6 января в киевском Дворце спорта. Автор зрелищно ледового шоу – мировой производитель развлекательных спектаклей для семьи Feld Entertainment Inc, который за годы существования показал свои шоу более чем в 75 странах на шести континентах.

«Холодное сердце» – оскароносная история Дисней и самый кассовый мультфильм не только за время существования компании, но и всего кинематографа. В дополнение сказка про королевских сестер Анну и Эльзу была признана критиками лучшим диснеевским полнометражным мультфильмом со времен эпохи ренессанса студии. Лента стала обладателем двух премий «Оскар» в номинации «лучший анимационный фильм» и «лучшая песня» «Let It Go», а также получила ряд других престижных наград.

В 2020 году история «Холодного сердце» оживет в удивительном шоу на льду. Увидеть ее можно будет во время гастролей Disney On Ice в Киеве, во Дворце спорта во время новогодних праздников.

За хореографию персонажей Disney On Ice «Холодное сердце» (Frozen) отвечает Синди Стюарт – хореограф олимпийских чемпионов и медалистов и четырехкратная обладательниц премии «Хореограф года». За декорации – Стив Басс, обладатель премии Эмми, художник-декоратор 83-й ежегодной церемонии Академии (Annual Academy Award), нескольких церемоний премий Тони (Tony), Грэмми (Grammy) и таких популярных телевизионных шоу, как «Доброе утро, Америка »(Good Morning America) и «Улица Сезам». За костюмы – номинант на премию Эмми и костюмер лучших бродвейских шоу Грегори А. Поплик.

Благодаря увлекательным спецэффектам и профессиональным трюкам от фигуристов мирового уровня во время шоу Disney On Ice зрителям обещают полное погружение в историю. Они окажутся в фантастической зимней стране чудес, которая будет воспроизведена на льду из самых удивительных фантазий Диснея. Увидят и переживут любимые оскароносные приключения вживую. Магия «Холодного сердца», под музыку любимых хитов, включая известную на весь мир «Let it Go», перенесет шоу в мир зимнего королевства Эренделл. Там, вместе с принцессами Эльзой и Анной, веселым снеговиком Олафом, Кристофом, его верным оленем Свеном и мистическими троллями, зрители шоу переживут немало приключений, открыв в конце секрет самой магической силы – любви.

Ведущими шоу станут легендарные герои Диснея Микки и Минни Маусы. Специальными гостями: герои вселенной Дисней и Пиксар: персонажи «Истории игрушек», «В поисках Немо» и диснеевского мультфильма «Король лев». Как обещает сам Дисней – это будет незабываемый праздник любви и дружбы, который наполнит семьи приятными воспоминаниями на всю жизнь.

Disney On Ice представляет «Холодное сердце» (Frozen)

3-6 января 2020, Дворец спорта

Начало выступлений:

10:30, 14:30, 18:30

Продолжительность шоу: две части по 50 минут. Антракт – 20 минут.