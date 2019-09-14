В Україні вперше покажуть оригінальне шоу Disney On Ice "Холодне серце"

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03.01.2020-06.01.2020

Постановку Disney On Ice «Холодне серце» (Frozen) можна буде побачити з 3 по 6 січня в київському Палаці спорту. Автор видовищно льодового шоу – світовий виробник розважальних вистав для сім'ї Feld Entertainment Inc, який за роки існування показав свої шоу більш ніж в 75 країнах на шести континентах.

«Холодне серце» – оскароносна історія Дісней і самий касовий мультфільм не тільки за час існування компанії, але і всього кінематографа. На додаток казка про королівських сестер Анну і Ельзу була визнана критиками кращим диснеївським повнометражним мультфільмом з часів епохи ренесансу студії. Стрічка стала володарем двох премій «Оскар» у номінації «найкращий анімаційний фільм» та «найкраща пісня» «Let It Go», а також отримала ряд інших престижних нагород.

В 2020 році історія «Холодного серце» оживе в дивовижному шоу на льоду. Побачити її можна буде під час гастролей Disney On Ice в Києві, у Палаці спорту під час новорічних свят.

За хореографію персонажів Disney On Ice «Холодне серце» (Frozen) відповідає Сінді Стюарт – хореограф олімпійських чемпіонів і медалістів і чотирикратна власниць премії «Хореограф року». За декорації – Стів Басс, володар премії Еммі, художник-декоратор 83-ій щорічній церемонії Академії (Annual Academy Award), кількох церемоній премій Тоні (Tony), " Греммі (Grammy) і таких популярних телевізійних шоу, як «Доброго ранку, Америка »(Good Morning America) і «Вулиця Сезам». За костюми – номінант на премію Еммі і костюмер кращих бродвейських шоу Грегорі А. Поплик.

Завдяки захоплюючим спецефектів і професійних трюків від фігуристів світового рівня під час шоу Disney On Ice глядачам обіцяють повне занурення в історію. Вони опиняться у фантастичній зимовій країні чудес, яка буде відтворена на льоду з найбільш дивовижних фантазій Діснея. Побачать і переживуть улюблені оскароносні пригоди наживо. Магія «Холодного серця», під музику улюблених хітів, включаючи відому на весь світ «Let it Go», перенесе шоу в світ зимового королівства Эренделл. Там, разом з принцесами Ельзою і Анною, веселим сніговиком Олафом, Крістофом, його вірним оленем Свеном і містичними тролями, глядачі шоу переживуть чимало пригод, відкривши в кінці секрет самої магічної сили – любові.

Ведучими шоу стануть легендарні герої Діснея Міккі і Мінні Мауси. Спеціальними гостями: герої всесвіту Дісней і Піксар: персонажі «Історії іграшок», «В пошуках Немо» і діснеївського мультфільму «Король лев». Як обіцяє сам Дісней – це буде незабутній свято любові і дружби, який наповнить сім'ї приємними спогадами на все життя.

Disney On Ice представляє «Холодне серце» (Frozen)

3-6 січня 2020 року, Палац спорту

Початок виступів:

10:30, 14:30, 18:30

Тривалість шоу: дві частини по 50 хвилин. Антракт – 20 хвилин.