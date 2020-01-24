26.01.2020
Театр русской драмы имени Леси Украинки в воскресенье, 26 января, на 19:00 приглашает на спектакль «Везде один... Свеча на ветру».
«Щедрая и неисчерпаемо плодородная украинская земля подарила общечеловеческому созвездию гениев неугасаемый Светоч – Тараса Шевченко, Тираноборца и Пророка, Спикера свободы, который поставил на страже у своих земляков, «рабів німих», огненное слово, а в «Заповіті» дал им призыв: «Кайдани порвіте!».
Немногие из тех, кому выпало бессмертие, достигли его такой дорогой ценой, как Тарас Шевченко. Судьба не жалела для него жесточайших испытаний и страданий. Прожил Шевченко лишь 47 лет, из них двадцать пять – в крепостном рабстве, десять – в солдатчине и ссылке. А оставшиеся – воюя с лишениями, болезнями, лелея несбывшуюся мечту о создании семейного очага, элементарного уюта в собственном доме – маленькой хатке на родине.
В нынешней театральной трактовке, вопреки многолетним хрестоматийным, заезженным декларациям и представлениям, гармонично переплетаются многие мотивы жизни Поэта и Художника: творчество, любовь, разочарование, раскаяние, ненависть, недоумение, известность и забвение, стремление постичь всё и вся…
Детали: