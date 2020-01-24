Театр русской драмы имени Леси Украинки в воскресенье, 26 января, на 19:00 приглашает на спектакль «Везде один... Свеча на ветру».

«Щедрая и неисчерпаемо плодородная украинская земля подарила общечеловеческому созвездию гениев неугасаемый Светоч – Тараса Шевченко, Тираноборца и Пророка, Спикера свободы, который поставил на страже у своих земляков, «рабів німих», огненное слово, а в «Заповіті» дал им призыв: «Кайдани порвіте!».

Немногие из тех, кому выпало бессмертие, достигли его такой дорогой ценой, как Тарас Шевченко. Судьба не жалела для него жесточайших испытаний и страданий. Прожил Шевченко лишь 47 лет, из них двадцать пять – в крепостном рабстве, десять – в солдатчине и ссылке. А оставшиеся – воюя с лишениями, болезнями, лелея несбывшуюся мечту о создании семейного очага, элементарного уюта в собственном доме – маленькой хатке на родине.

В нынешней театральной трактовке, вопреки многолетним хрестоматийным, заезженным декларациям и представлениям, гармонично переплетаются многие мотивы жизни Поэта и Художника: творчество, любовь, разочарование, раскаяние, ненависть, недоумение, известность и забвение, стремление постичь всё и вся…

«…Спектакль о судьбе талантливого человека, попавшего под жернова системы. С одной стороны, она выковала его талант, с другой – исковеркала его жизнь. Это и Шевченко, и не Шевченко, не только Шевченко. В основе – все тексты, все стихотворения Т.Г.Шевченко и воспоминания о нем. Но он был очень разным. И слабым, и сильным, и добрым, и несправедливым. Мы взяли лишь одну составляющую его личности, прежде всего, дарования, поэтому трудно настаивать на полной правдивой идентичности характера. Это, скорее, легенда о Шевченко. Хотя и основанная на фактах его жизни. Легенда об очень талантливом человеке, жизнь которого была разрушена системой. Он много знал, остро чувствовал и заслуживал большего человеческого счастья, но не сбылось… У каждого свой Шевченко, как и у каждого – свой Пушкин. У нас – ТАКОЙ!» – постановщик Михаил Резникович о спектакле.

Детали: