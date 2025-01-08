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"Різдвяна історія": у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів

Новость на русском → Середа 08 січня 2025 16:23
"Різдвяна історія": у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів "Різдвяна історія" від НАОНІ Оркестра та Театру Sherliz вже підкорила серця глядачів (фото: Master Management 360)

10.01.2025

10 січня у Києві відбудеться додаткова вистава-концерт "Різдвяна історія" за мотивами відомої різдвяної повісті Чарльза Діккенса від НАОНІ Оркестра та Театру Sherliz, яка підкорила серця глядачів.

Прем'єра унікальної експериментальної вистави Анни Шерліз відбулася у грудні на сцені Будинку кіно. В ній улюблену різдвяну класику було представлено в синтезі трьох різних мистецтв - музики, театру та танцю. У ній є і святковий настрій, і атмосфера, і повчальна історія. Тому і не дивно, що "Різдвяна історія" сподобалась і дорослим, і дітям.

"Після кожної вистави глядачі стоячи аплодують та по кілька разів викликають артистів на біс. Це вистава-концерт, які повністю занурюють людей у роздуми та атмосферу Різдва. Це водночас і життєві уроки від Скруджа, і прекрасні мелодії у виконанні оркестру. Після кожної вистави можна почути жваве обговорення побаченого та емоційні натхненні розмови", - поділилась менеджер проекту Яна Прядко.

Тепер глядачі ще матимуть змогу подивитись інноваційну виставу-концерт "Різдвяна історія". Її показ відбудеться 10 січня об 18:30 у Будинку Кіно. Квитки на виставу можна придбати за посиланням.

&quot;Різдвяна історія&quot;: у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів&quot;Різдвяна історія&quot;: у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів&quot;Різдвяна історія&quot;: у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів&quot;Різдвяна історія&quot;: у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів&quot;Різдвяна історія&quot;: у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів&quot;Різдвяна історія&quot;: у Києві покажуть додаткову виставу, яка підкорила серця глядачів

"Різдвяна історія" від НАОНІ Оркестра та Театру Sherliz вже підкорила серця глядачів (фото: Master Management 360)

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