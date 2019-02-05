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Radio & Juliet and Quatro: история о вечной любви в сопровождении музыки Radioheаd

Lite » Афиша 05.02.2019 - 00:00
Radio & Juliet and Quatro (фото: facebook.com/radiojulietandquatro)
Radio & Juliet and Quatro (фото: facebook.com/radiojulietandquatro)

11.02.2019

Полюбившаяся украинскому зрителю постановка "Radio & Juliet and Quatro" вновь вернется в Киев уже 11 февраля.

В канун самого романтичного праздника в году, на сцену МЦКИ (Октябрьского дворца) возвратится оригинальный и атмосферный балет, покоривший зрителей по всему миру.

Radio & Juliet - балетный рок-спектакль по мотивам всемирно известной пьесы в абсолютно новом исполнении. Смелая хореография виртуоза из Словении, Эдварда Клюга, и музыка одной из наиболее успешных рок-групп современности, Radiohead, представляет собой идеальный симбиоз балета и рок-музыки. 

Историю о Ромео и Джульетте расскажут под легендарные альбомы коллектива, 
"O. K. Computer", "Kid A" и "Amnesiac", а вместе с танцовщиками сцена оживет благодаря уникальным световым эффектам и видео инсталляциям (билеты).

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