Radio & Juliet and Quatro: история о вечной любви в сопровождении музыки Radioheаd

Radio & Juliet and Quatro (фото: facebook.com/radiojulietandquatro)

11.02.2019

Полюбившаяся украинскому зрителю постановка "Radio & Juliet and Quatro" вновь вернется в Киев уже 11 февраля.

В канун самого романтичного праздника в году, на сцену МЦКИ (Октябрьского дворца) возвратится оригинальный и атмосферный балет, покоривший зрителей по всему миру.

Radio & Juliet - балетный рок-спектакль по мотивам всемирно известной пьесы в абсолютно новом исполнении. Смелая хореография виртуоза из Словении, Эдварда Клюга, и музыка одной из наиболее успешных рок-групп современности, Radiohead, представляет собой идеальный симбиоз балета и рок-музыки.

Историю о Ромео и Джульетте расскажут под легендарные альбомы коллектива,

"O. K. Computer", "Kid A" и "Amnesiac", а вместе с танцовщиками сцена оживет благодаря уникальным световым эффектам и видео инсталляциям (билеты).