Пылкая любовь под испанским солнцем: балет "Дон Кихот" в Киеве

Прима Литовского Национального театра оперы и балета Олеся ШАЙТАНОВА и премьер Национальной оперы Украины Денис НЕДАК - в жемчужине мирового балетного наследия, балете "Дон Кихот"!

Пылкая любовь под испанским солнцем, романтические фантазии, самоотверженные рыцарские подвиги...

Блестящее разнообразие жизнерадостных танцев, искрометный юмор и свадьба в финале!

13 июня в Национальной опере Украины покажут балет, который по праву называют "праздником танца" - "ДОН КИХОТ" Людвига Минкуса.

И пусть главный герой знаменитого романа Мигеля де Сервантеса дал имя этой замечательной истории, бесполезно ждать от нее медлительности, что присуща рассказам о приключениях хитроумного идальго. Оптимистический сюжет балета лишь отдаленно напоминает литературный источник. Зато буквально с первых минут погружает зрителей в драйвовую атмосферу театрального карнавала, заставляя восторженно наблюдать за изменениями ярких мизансцен и виртуозными па.

Красные плащи тореадоров, стук кастаньет, кокетливые взгляды из-под раскрытых вееров - на бурные улицы старинной Барселоны вас перенесут артисты Национальной оперы Украины.

Главное же внимание ценителей балета в этот вечер будет приковано к безупречному дуэту главных исполнителей.

Обладательница многочисленных наград престижных международных конкурсов, ведущая солистка Национальной оперы Украины в прошлом, а ныне - юная прима Литовского Национального театра оперы и балета, стильная и чрезвычайно артистичная Олеся ШАЙТАНОВА исполнит партию Китри.

В партии ее возлюбленного, цирюльника Базиля, будет сверкать звезда танцовщика невероятной харизмы и яркого дарования - премьера Национальной оперы Украины, приглашенного солиста American Ballet Theatre и Венской государственной оперы Дениса НЕДАКА.

Красочный, непосредственный, стихийный - все эти эпитеты можно применить к "Дон Кихоту", но ни один из них не передаст в полной мере эмоции счастья, которые неизменно вызывает у зрителей этот балет.

Почувствуйте их в Национальной опере Украины 13 июня!

О спектакле:

Музыка Людвига Минкуса.

Сценарий Мариуса Петипа по одноименному роману Мигеля де Сервантеса Сааведры.

Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, Касьяна Голейзовського.

Балетмейстер - Виктор Литвинов.

Спектакль в 3 действиях с двумя антрактами.