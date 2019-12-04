Праздничный вертеп от ONUKA на Кураж Базар

ONUKA выступит на Кураж Базар (фото: пресс-служба)

07.12.2019

7 декабря, за два дня до релиза видео на трек "ZENIT", группа ONUKA совместно с "Малым театром" представит праздничный вертеп во дворе рождественского Кураж Базара. Во время театрального действа "О счастье и готовых деньгах" Ната Жижченко и музыканты группы покажут мифических героев, которые были задействованы в съемках клипа.

Сказочные образы для нового видео были созданы украинской художницей по костюмам Лесей Патокой из материала, найденного на столичных секонд-хендах. Таким образом группа хотела обратить внимание на важность осознанного потребления и ресайкл в наше время.

Сразу после окончания миниспектакля и допремьерного просмотра клипа Ната Жижченко и Евгений Филатов устроят аукцион, где каждый из гостей сможет приобрести вещи из видео "ZENIT".

Официальная премьера видео запланирована на 9 декабря. Напомним, сингл на манер календарно-обрядовой песни был издан ранее в 2019-м. В песне можно услышать множество народных инструментов: цимбалы, бандуру, дрымбу, трембиту.

ONUKA - ZENIT (TEASER)