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Святковий вертеп від ONUKA на Кураж Базар

Lite » Афиша 04.12.2019 - 18:03
ONUKA виступить на Кураж Базар (фото: прес-служба)
ONUKA виступить на Кураж Базар (фото: прес-служба)

07.12.2019

7 грудня, за два дні до релізу відео на трек "ZENIT", група ONUKA спільно з "Малим театром" представить святковий вертеп у дворі різдвяного Кураж Базару. Під час театрального дійства "Про щастя і готові гроші" Ната Жижченко і музиканти групи покажуть міфічних героїв, які були задіяні у зйомках кліпу.

Казкові образи для нового відео були створені українською художницею по костюмах Лесею Патокою із матеріалу, знайденого на столичних секонд-хендах. Таким чином гурт хотів звернути увагу на важливість усвідомленого споживання у наш час.

Одразу після закінчення мінівистави та допрем'єрного перегляду кліпу Ната Жижченко та Євген Філатов влаштують аукціон, де кожен з гостей зможе придбати речі з відео "ZENIT".

Офіційна прем'єра відео запланована на 9 грудня. Нагадаємо, сингл на зразок календарно-обрядової пісні був виданий раніше в 2019-му. У пісні можна почути безліч народних інструментів: цимбали, бандури, дримбу, трембіту.

ONUKA - ZENIT (TEASER)

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