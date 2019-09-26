Новая культурная традиция Киева: презентация варьете "Рояль"

С 25 октября в Киеве стартует изысканное, откровенное и зрелищное шоу для взрослых - варьете "Рояль" (21+). Впервые в Украине зрителям предлагают аналог легендарных парижских кабаре. Гостей ждут шик, стиль, яркие костюмы, оригинальные декорации и невероятно красивая постановка.

"Рояль" - это больше чем dinner show, это новая культурная традиция Киева. Удобное кресло, мистическая полутьма, атмосфера классических варьете начала 20-го века - так начинается незабываемый вечер с шоу "Рояль".

Переступая порог клуба, киевляне и гости города на один вечер погрузятся в перформанс-провокацию. В театрализованный сюжет перформанса вплетены музыкальные номера и интерактивная коммуникация с гостями. Это живая и откровенная игра с завораживающим сюжетом, которая превращается в новое и неповторимое произведение.

Caribbean Club презентует варьете "Рояль"

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Он известен своим особым чувством музыки и нестандартным подходом. Известные мелодии, которые попадают к нему, приобретают новое звучание. Алексей создает аранжировки для популярных украинских и зарубежных артистов. Как музыкант участвует в камерных коллективах, биг-бэнд и оркестрах. Он бэнд-лидер нескольких проектов и имеет коллаборации с джазменами со всего мира: Louis Godwin (USA), Marc Bernstein (USA), Zoe Glilby (Great Britain), Ingrid Arthur (USA) и многими другими. В его творческом багаже 2 авторских пластинки и собственная джазовая школа.

"Когда мне рассказали идею шоу, мне стало интересно воплотить ее. После почти четырех месяцев работы над проектом, вышла эмоциональная история вокруг моего лучшего друга - Рояля, созданная нестандартными аранжировками. Некоторые песни могут прозвучать для зрителей очень необычно, некоторые так, будто бы такими были всегда. В общем все, что услышит зритель - это мое видение любимых всеми песен", - рассказывает Алексей Боголюбов.

Хореографами-постановщиками шоу стали известные украинские танцовщицы Анна Паламарчук и Екатерина Тришина, а также хореограф Светлана Черныш. Екатерина и Анна также известны своим участием в телепроектах "Танцую для тебя" и "Танцы со звездами".

"Варьете "Рояль" - это эксперимент. Танцевальная экспрессия в сочетание с живым звучанием рояля и профессиональными вокалистами. Мы готовим для гостей невероятное шоу, яркие костюмы и потрясающую атмосферу", - поделилась Тришина.

Фотоматериалы к проекту подготовил известный арт-ню фотограф Руслан Лобанов.

Caribbean Club презентует варьете "Рояль"

"Caribbean Club Concert Hall работает вокруг среды и эпохи, которые для меня самые интересные в кадре - это мода и музыка. Когда мне рассказали идею, мне стало интересно воплотить ее в жизнь, так как эта история съемки - это то, что близко к моим сюжетам, хоть и небольшой шаг в сторону. У меня был челендж попробовать снять свое фирменное блюдо, но под другим соусом. У нас получилось воплотить задуманное, но я не поставил точку и надеюсь, что когда-то эта история может стать частью книги или масштабного проекта за пределами Киева", - рассказал про съемку для шоу Лобанов.

Ближайшие показы варьете "Рояль" состоятся: 25 октября; 9, 16, 22 и 29 ноября; 9 и 13 декабря. Купить билеты на шоу можно на сайте.