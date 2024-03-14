Нашумівший реп-мюзикл "Ти [Романтика]" покажуть у Львові: що відомо

29 квітня о 19:30 у Львівській національній опері відбудеться премʼєра першого в Україні реп-мюзиклу про письменників розстріляного відродження "Ти [Романтика]".

"За годину після анонсу організатори продали 1/3 квитків, тож охочим відвідати реп-мюзикл варто поспішити придбати свій квиток", - повідомили організатори премʼєри у Львові VINIL Concert agency.



Що відомо про проект

Історія зради Павла Тичини, служба Володимира Сосюри у Третій Штурмовій, самогубство Хвильового, походження назви "Молодий Театр", дружба авангардиста Михайла Семенко та Леся Курбаса, розстріл кожного другого українського письменника у "Будинку Слово" - все це, вперше покладено на музику в музичній виставі під назвою "Ти [Романтика]".

Винятковий випадок для історії: статті про цей український музичний альбом писали BBC, Forbes та Vogue.

"Це і є популярна культура, про яку ми мріяли з часів Винниченка", - зазначила директорка "Мистецького арсеналу" Олеся Островська.

Організатори кажуть, що мюзикл "Ти [Романтика]", це - вибух, сенсація та спалах емоцій.

Квитки на мюзикл можна купити за цим посиланням.