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Любовные письма Антона Лирника и Лилии Ребрик

Lite » Афиша 31.10.2019 - 14:56
Антон Лирник и Лилия Ребрик (фото: пресс-служба)
Антон Лирник и Лилия Ребрик (фото: пресс-служба)

15.12.2019

Премьера спектакля «LOVE LETTERS» («Любовные письма»), в котором известный продюсер и шоумен Антон Лирник и телеведущая Лилия Ребрик играют двух влюбленных, пройдет в Киеве 15 декабря 2019 в МЦКИ (Октябрьский дворец).

«LOVE LETTERS» («Любовные письма») – это спектакль о любви, где на сцене только два актёра - Он и Она. Они пишут друг другу письма. Пишут их всю жизнь. Это история двух судеб, история любви. Они не вместе, и не по чьей-либо вине – так вышло. У каждого свой путь. Жизнь женщины - талантливой, страстной, яркой. И жизнь мужчины – целеустремлённого, честного, умного. Итог любви - коробки писем.

С развитием технологий, к сожалению, из нашей жизни ушли письма, настоящие, написанные от души и от руки. А они были ценны тем, что в них человек мог сказать такое, чего не мог сказать в глаза. Герои нашего спектакля – это люди, которые не всегда могли высказать друг другу все свои чувства, замещая их строками на бумаге, – рассказал Антон Лирник. - Благодаря этому мы можем наблюдать историю их любви. Зрители в зале подсмотрят в замочную скважину за отношениями этих людей, ведь они доверили этим письмам все самое дорогое, что было у них, и благодаря этому мы можем снова пережить эту красивую романтическую любовную историю. Лилия невероятно эмоциональная и очень органично смотрится в спектакле, где мы читаем письма друг другу. Эти письма очень лаконичны, но в них многое сказано между строк. И именно Лилия смогла прекрасно передать зрителю те эмоции, те отношения, те чувства, которые спрятаны в этих словах.

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Любовные письма Антона Лирника и Лилии Ребрик

Пьеса, написанная в середине прошлого века, сегодня стала по-новому созвучна времени. Герои истории писали письма и не рискнули любовь в словах превратить в любовь земную. Расстояние от идеала до реальности оказалось непреодолимым. Сегодня такой сюжет назвали бы «виртуальным романом».

Впервые пьеса «LOVE LETTERS» была представлена в 1988 году в театре «Long Wharf» в городе в Нью Хевен, штат Коннектикут. Позже разные актеры разных возрастов делали пьесу знаменитой, и вскоре «Любовные письма» показали по всей Америке и перевели на множество иностранных языков. Украинская публика увидит знаменитую постановку 15 декабря в МЦКИ (Октябрьский дворец), где главных героев сыграют Антон Лирник и Лилия Ребрик.

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Любовные письма Антона Лирника и Лилии Ребрик

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