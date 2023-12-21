"Королі Магії рятують Новий Рік!": коли і куди йти на фантастичне шоу у Києві

22.12.2023-24.12.2023, 29.12.2023, 30.12.2023

В київському концерт-холі Bel Etage знову покажуть фантастичне шоу "Королі Магії рятують Новий рік" від YouTube-сенсації - ілюзіоністів братів Томашевських з Magic Five, прем'єра якого відбулася днями з аншлагом.

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

За сюжетом улюбленець мільйонів Святий Миколай дізнається, що через дії підступного лиходія діти перестали вірити у магічні сили. І тепер світ ризикує зникнути без надії у диво. Подолати злодія Святому Миколаю допомагають його вірні помічники - Королі Магії. Цей непростий, але захопливий шлях супроводжують видовищні циркові номери з елементами повітряної гімнастики, майстерна ілюзія, розкішна хореографія, яскравий гумор та вокал світового рівня.

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard Юрій Годо.

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Отож. Наступні вистави найвидовищнішого шоу цієї зими “Королі Магії рятують Новий Рік!” відбудуться 22, 23, 24, а також 29 та 30 грудня. Квитки на святкову постановку, яка сподобається і дорослим, і дітям, можна придбати на сайті Concert.ua за посиланням.

Шоу "Королі Магії рятують Новий рік" (фото: Secret Service Entertainment Agency)