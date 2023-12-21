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"Королі Магії рятують Новий Рік!": когда и куда идти на фантастическое шоу в Киеве

Новина українською → Четверг 21 декабря 2023 19:21
"Королі Магії рятують Новий Рік!": когда и куда идти на фантастическое шоу в Киеве Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

22.12.2023-24.12.2023, 29.12.2023, 30.12.2023

В киевском концерт-холле Bel Etage снова покажут фантастическое шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" от YouTube-сенсации - иллюзионистов братьев Томашевских из Magic Five, премьера которого состоялась на днях с аншлагом.

&quot;Королі Магії рятують Новий Рік!&quot;: когда и куда идти на фантастическое шоу в Киеве

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

По сюжету любимец миллионов Святой Николай узнает, что из-за действий коварного злодея дети перестали верить в магические силы. И теперь мир рискует исчезнуть без надежды в чудо. Преодолеть вора Святому Николаю помогают его верные помощники - Короли Магии. Этот непростой, но увлекательный путь сопровождают зрелищные цирковые номера с элементами воздушной гимнастики, искусная иллюзия, роскошная хореография, яркий юмор и вокал мирового уровня.

&quot;Королі Магії рятують Новий Рік!&quot;: когда и куда идти на фантастическое шоу в Киеве

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Роль Святого Николая исполняет один из лучших теноров Украины, номинант Grammy и обладатель премии Billboard Юрий Годо.

&quot;Королі Магії рятують Новий Рік!&quot;: когда и куда идти на фантастическое шоу в Киеве

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Итак. Следующие представления зрелищного шоу этой зимы "Королі Магії рятують Новий Рік!" состоятся 22, 23, 24, а также 29 и 30 декабря. Билеты на праздничную постановку, которая понравится и взрослым и детям, можно приобрести на сайте Concert.ua по ссылке.

&quot;Королі Магії рятують Новий Рік!&quot;: когда и куда идти на фантастическое шоу в Киеве

Шоу "Королі Магії рятують Новий Рік!" (фото: Secret Service Entertainment Agency)

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