Киянам покажуть знамените вар’єте-шоу "Рояль" у незвичному форматі: що відомо

22.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024, 12.01.2024, 19.01.2024, 26.01.2024

У грудні та січні у Caribbean Club відбудуться особливі виступи легендарного вар’єте-шоу "Рояль" - глядачів очікує справжнє дінер-шоу. Покази у новому форматі відбудуться 22 та 29 грудня, а також 5, 12, 19 та 26 січня.

"Вар’єте "Рояль" існує понад чотири роки, щотижня збираючи аншлаги. І сам цей факт унікальний для столиці! Для нашої команди це - дитина, яка росте, дорослішає, набирає обертів… Врешті-решт напередодні Різдва й Нового року проєкт вар’єте "Рояль" набуде статусу справжнього дінер-шоу", - говорять організатори.

Гостей чекає не тільки захопливий музичний перформанс для дорослих, а й вишукана вечеря.

До того ж творці вар’єте підготували для прихильників шоу сюрприз. Це унікальний фотопроєкт Юрія Стефаняка, який дасть змогу глядачам зазирнути за лаштунки легендарного шоу і відчути його інтимну та інтригуючу атмосферу.

Фотопроєкт про вар'єте "Рояль" (фото: Caribbean Club / Юрій Стефаняк)

Спеціальною гостею шоу традиційно стане українська співачка та засновниця волонтерського штабу Lida Lee.

Частина прибутку з вар’єте-шоу буде направлена на підтримку ЗСУ.

Квитки можна придбати на сайті Caribbean Club за посиланням.