ua en ru
Чт, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлянам покажут знаменитое варьете-шоу "Рояль" в необычном формате: что известно

Новина українською → Четверг 21 декабря 2023 19:37
Киевлянам покажут знаменитое варьете-шоу "Рояль" в необычном формате: что известно В Киеве состоятся особые выступления варьете-шоу "Рояль" (фото: Caribbean Club)

22.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024, 12.01.2024, 19.01.2024, 26.01.2024

В декабре и январе в Caribbean Club пройдут особые выступления легендарного варьете-шоу "Рояль" - зрителей ожидает настоящее динер-шоу. Показы в новом формате пройдут 22 и 29 декабря, а также 5, 12, 19 и 26 января.

"Варьете "Рояль" существует более четырех лет, еженедельно собирая аншлаги. И сам этот факт уникален для столицы! Для нашей команды это - ребенок, который растет, взрослеет, набирает обороты… В конце концов в канун Рождества и Нового года проект варьете "Рояль" приобретет статус настоящего динер-шоу", - говорят организаторы.

Гостей ждет не только увлекательный музыкальный перформанс для взрослых, но и изысканный ужин.

К тому же создатели варьете подготовили для поклонников шоу сюрприз. Это уникальный фотопроект Юрия Стефаняка, который позволит зрителям заглянуть за кулисы легендарного шоу и почувствовать его интимную и интригующую атмосферу.

Киевлянам покажут знаменитое варьете-шоу &quot;Рояль&quot; в необычном формате: что известноКиевлянам покажут знаменитое варьете-шоу &quot;Рояль&quot; в необычном формате: что известноКиевлянам покажут знаменитое варьете-шоу &quot;Рояль&quot; в необычном формате: что известноКиевлянам покажут знаменитое варьете-шоу &quot;Рояль&quot; в необычном формате: что известноКиевлянам покажут знаменитое варьете-шоу &quot;Рояль&quot; в необычном формате: что известноКиевлянам покажут знаменитое варьете-шоу &quot;Рояль&quot; в необычном формате: что известно

Фотопроект о варьете "Рояль" (фото: Caribbean Club / Юрий Стефаняк)

Специальной гостьей шоу традиционно станет украинская певица и основательница волонтерского штаба Lida Lee.

Часть прибыли из варьете-шоу будет направлена на поддержку ВСУ.

Билеты можно приобрести на сайте Caribbean Club по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спектакли Новости шоу-бизнеса
STYLER
Можно ли ходить на кладбище в Рождество и Святвечер
Можно ли ходить на кладбище в Рождество и Святвечер